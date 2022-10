Marco Bellavia, il manager chiarisce: “Prima del GF Vip non era depresso”

L’agente del mental coach contro i concorrenti del GF Vip: “Gli hanno causato uno stress psicologico”

Si continua a parlare del caso Marco Bellavia, il concorrente che ha abbandonato il reality show condotto da Alfonso Signorini dopo la mancata empatia da parte degli altri coinquilini nei suoi confronti. In attesa di assistere a un chiarimento tra il mental coach e gli altri gieffini confermato dal conduttore, non sfuggono le dichiarazioni di Tony Toscano, il manager del 57enne, che in un’intervista all’Adnkronos ha precisato:

“Sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all’interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi non è più riuscito a gestire”.

L’ex gieffino difeso dal suo manager che fa un rimprovero: “Ecco cosa avrebbe dovuto fare la produzione”

Sono parecchi gli spettatori del GF Vip 7 dispiaciuti per il ritiro di Marco Bellavia, dopo l’indifferenza dei suoi compagni di gioco. Tony Toscano il manager dell’ex gieffino ha rotto il silenzio all’Adnkronos, facendo sapere che il diretto interessato prima di varcare la famosa porta rossa non aveva nessun problema: “Prima di entrare stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e picologici. L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti”. Sempre l’agente ha dato la colpa ai concorrenti per non aver supportato il 57enne: “Molti di loro si sono scagliati inspiegabilmente contro di lui”. Poi il manager dopo aver detto di aver apprezzato l’intervento del conduttore, ha fatto un rimprovero alla produzione del reality:

“Si è assunta tutte le sue responsabilità. Forse doveva adottare qualche misura di prevenzione. Se io vedessi per strada una persona che piange e sta male tra l’indifferenza degli altri chiamerei un medico, non starei lì a guardare”.

La madre dell’ex gieffina scrive un messaggio a Marco Bellavia: sparito lo screen della chat privata

Intanto la madre di Ginevra Lamborghini dopo aver difeso la figlia dagli attacchi che sta continuando a ricevere, ha postato sui social lo screenshot di un messaggio privato mandato all’ex conduttore di Bim Bum Bam. Nel tweet in questione cancellato subito dalla signora Luisa Peterlongo si legge: “Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subìto, e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dall’amore di suo figlio. Un abbraccio”. Il mental coach che tra qualche ora avrà un confronto con i concorrenti, invece dopo che il suo agente ha assicurato sulla sua ripresa e fatto sapere che la produzione spinge affinchè rientri nel programma, ha detto di stare bene in una storia su Instagram: “Avevo bisogno di riordinare le idee”.