Maria Teresa Ruta sfiora le lacrime a Bella Ma’: “Ho perso un figlio”

Maria Teresa Ruta confessa il suo dramma del passato: “Ho perso un figlio”

Nella puntata di oggi di Bella Ma’, martedì 18 ottobre, sono state ospiti anche la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Guenda Goria. Le due, oltre a confrontarsi su vari temi di attualità hanno anche concesso una lunga intervista al conduttore Pierluigi Diaco. Nel dettaglio la Ruta ha confessato un dramma del passato avvenuto prima della nascita dei suoi due figli che l’ha segnata nel profondo, ovvero un aborto spontaneo:

“Il 31 gennaio ho perso questo figlio ma non mi sono data per vinta Tito Stagno e Sandro Ciotti mi hanno aiutato. Oggi pensando a quel dolore non potrei immaginare la mia vita senza Guenda e Gian Amedeo ma se le cose fossero andate diversamente oggi ci sarebbe un altro presente.”

Durante il racconto la conduttrice ha più volte sfiorato le lacrime.

Bella Ma’, la conduttrice confessa: “C’è un ostacolo tra me e mia figlia”

Durante la chiacchierata le due donne si raccontante in maniera schietta e senza filtri. Maria Teresa Ruta (che di recente si è detta delusa da Patrizia Rossetti) ha confessato che sua figlia rispetto a lei è molto più lenta e posata e poi aggiunto che per tanti anni tra di loro c’è stato un ostacolo duro da abbattere:

“L’ostacolo tra noi due più complicato è stato far comprendere a Guenda che dentro a una donna ci sono tante sfaccettature. C’è la donna, c’è la mamma, c’è l’amica.”

Aggiungendo che Guenda Goria all’inizio era molto gelosa d colui che adesso è suo marito, Roberto Zappulla.

Maria Teresa Ruta ricorda il cantante scomparso: “Se perdi un figlio non hai neanche un nome”

Non poteva mancare poi anche un ricordo su Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri scomparso oggi. Maria Teresa Ruta lo ha ricordato con affetto e stima spendendo per lui delle splendide parole ma, poi, si è soffermata sulla grave tragedia che lo ha colpito alcuni anni fa, la perdita del figlio Alessio. “È una tragedia innaturale, se perdi un figlio non hai neanche un nome, lui è rimasto molto colpito” ha ammesso emozionata la conduttrice.