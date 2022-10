Maria Teresa Ruta delusa da Patrizia Rossetti: “Che dolore le sue offese!”

“Che dolore le sue offese sul GF Vip”: a parlare è la collega/amica di Patrizia Rossetti

Quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip non ha eguali: Marco Bellavia si è ritirato dopo che il gruppo lo ha bullizzato non riuscendo a capire che stava male e che aveva bisogno di un abbraccio. Tra coloro che se ne sono fregati altamente e che il conduttore, ieri sera, ha messo al televoto c’era anche Patrizia Rossetti, che tra l’altro ha deluso profondamente la sua amica e collega Maria Teresa Ruta la quale si è sfogata sul settimanale Nuovo Tv:

“Che dolore le sue offese sul GF Vip! L’anno scorso mi ha accusato di aver perso la dignità”

Maria Teresa Ruta rompe il silenzio sulla concorrente del Grande Fratello Vip: “Ci sono rimasta male”

E l’amica di Patrizia Rossetti nell’intervista ha continuato a raccontare quanto segue: “Ci sono rimasta male” perché in pratica ha saputo soltanto da poco le frasi offensive che ha ricevuto in maniera del tutto inaspettata. Prima del reality show, comunque, Maria Teresa Ruta non solo ha chiamato Patrizia Rossetti, ma ha avuto modo di parlare con Giovanni Ciacci (finalmente espulso dalla casa e si spera dal mondo della televisione) e Gegia (ennesima persona che non ha minimamente aiutato Marco nel suo dolore, pur essendo iscritta all’ordine degli psicologi), dando loro dei consigli sul come non spararsi tutte le cartucce subito e di farsi conoscere dal grande pubblico un po’ per volta. Evidentemente non è servito dato che hanno dato subito il peggio di loro stessi.

GF Vip 7 anticipazioni: Maria Teresa Ruta pronta a un confronto con Patrizia Rossetti

E Maria Teresa Ruta non avrebbe alcun tipo di problema nel fare un bel confronto con Patrizia Rossetti: preferirebbe solo che avvenisse fuori dalla casa più spiata d’Italia, magari davanti a una bella bottiglia di vino. Certo è che se mai la chiamassero per un confronto in televisione lei accetterebbe. Ma cosa le direbbe? Le direbbe che la dignità rimane qualsiasi programma tu faccia, rimanendo sempre se stessi, e non attaccando e denigrando gli altri com’è successo nell’ultima terribile settimana appena passata, anche se la concorrente in queste ore sta maturando l’idea di ritirarsi dal gioco.