Marta Flavi furiosa: “Offensivo lo zero di Mariotto a Ballando con le stelle”

Ballando con le stelle, la concorrente eliminata tuona: “Lo zero è una cosa che offende”

Ha rilasciato un’intervista a Milly Carlucci via social Marta Flavi, della quale riprendiamo qualche dichiarazione utilizzando come fonte Bubino Blog. Nell’intervista in questione la prima concorrente eliminata in questa nuova edizione dello show, si è tolta non pochi sassolini dalla scarpa, dicendosi molto dispiaciuta per lo zero che le ha dato Guillermo Mariotto sabato scorso dopo la sua esibizione con Simone Arena:

Lo zero è una cosa offensiva, perchè io ho lavorato, mi sono impegnata e sono andata a ballare. Siamo tutti dei professionisti ma non abbiamo mai ballato, se ci si mette in gioco non si può ricevere zero come voto.

“Considero lo zero offensivo da morire” ha quindi asserito a gran voce.

Marta Flavi contro Guillermo Mariotto: “Credo voglia l’attenzione dei media”

E’ decisamente arrabbiata la concorrente di Ballando con le stelle con il giurato, dato che ha poi rincarato la dose dicendo: “Credo che Guillermo voglia attirare l’attenzione dei media e delle telecamere, ma lo trovo brutto e scorretto”.

E’ un cafone, mi meraviglio che si occupi di moda perchè la moda è eleganza

ha tuonato successivamente, esprimendo quindi tutto il suo disappunto per i bassi voti ricevuti sabato. Anche in un’intervista rilasciata in diretta su Rai1 a Oggi è un altro giorno ha attaccato duramente il giurato. La Flavi ha detto inoltre di non ritenere Mariotto un uomo buono, sospettando: “Penso vada a simpatia…”.

“Guillermo Mariotto ama essere insultato”, la teoria di Marta Flavi sul giurato

Prima della fine dell’intervista rilasciata alla conduttrice di Ballando, la concorrente eliminata sabato ha esposto quella che è la sua teoria, dicendo: “Secondo me Mariotto ama essere insultato, perchè a chi lo insulta prima dà zero e poi dà dieci. Questa cosa non la riesco a capire. Io detesto chi mi insulta, lui invece lo ama”. Ora a Marta non resta che allenarsi con il suo maestro di ballo Simone Arena per il ripescaggio che si terrà più avanti e sarà la sua unica possibilità di rientrare in gara.