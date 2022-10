“Minacciato tutto”, Massimiliano Ossini parla di pericolo a Unomattina

Unomattina, le parole allarmanti del conduttore: “Oggi tutto è minacciato dall’inflazione”

Non è mancato neanche oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, l’appuntamento con il programma di Rai1 che tutti i giorni apre il palinsesto, attorno alle 9.00, con la conduzione di Massimiliano Ossini, che nella diretta odierna si è occupato di un problema purtroppo attualissimo, ossia l’inflazione. Entrando in studio, il conduttore ha detto infatti: “Soldi, risparmi, investimenti: tutto ciò che abbiamo purtroppo è minacciato da un’inflazione, come non si vedeva da anni…”.

I sacrifici di una vita sono in pericolo e il futuro appare sempre più incerto

ha poi aggiunto, con la regia che nel frattempo ha mandato in onda alcune immagini a tema.

Massimiliano Ossini e il pericolo delle inflazioni: “Purtroppo non esistono formule magiche…”

Sempre nell’introduzione della puntata di Unomattina andata in onda oggi, il conduttore, presentando il tema del giorno, appunto le inflazioni, ha asserito:

Le formule magiche, lo sappiamo, non esistono, ma noi oggi cercheremo comunque qualche soluzione.

“Se c’è un posto dove l’inflazione si vede e si tocca proprio con mano, è il mercato” ha poi concluso Massimiliano, dando quindi la parola ad un inviato della sua trasmissione, in collegamento proprio da un mercato per parlare dei prezzi dei prodotti. “Al mercato i prezzi vengono decisi settimana per settimana se non addirittura giorno per giorno, perchè dipendono dai prezzi dell’ingrosso. Secondo i dati Istat a settembre l’aumento dei prezzi è stato dell’11.5%” ha dichiarato l’inviato di Unomattina.

“L’inflazione mangerà i nostri risparmi?”, ecco la domanda chiave della puntata di oggi di Unomattina

Concludendo l’introduzione, Massimiliano Ossini (che qualche giorno fa all’inizio della diretta ha lanciato un altro allarme) ha presentato la domanda del giorno, ossia: “L’inflazione mangerà i nostri risparmi?”, anticipando inoltre che più tardi con alcuni ospiti avrebbe parlato della dieta che allunga la vita…

L’inflazione ha già addentato tutti i nostri risparmi

ha commentato a tal proposito un esperto intervenuto in collegamento, aggiungendo poi: “Non è facile preservare i risparmi, ma ci sono alcune piccole regole che possono aiutarci a contrastare l’inflazione”.