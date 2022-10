Unomattina, parole allarmanti di Massimiliano Ossini: “C’è chi sta morendo”

Massimiliano Ossini in apertura della puntata di oggi del suo programma: “Nel mondo c’è chi muore di fame”

Ultimo appuntamento della settimana oggi, venerdì 14 ottobre 2022, con Unomattina, che il padrone di casa ha aperto, ancora una volta, ponendo l’attenzione su un problema che riguarda gran parte del mondo. Dopo i cambiamenti climatici, la guerra e vari altri temi purtroppo sempre attualissimi trattati negli appuntamenti precedenti, oggi Massimiliano ha parlato della fame nel mondo, premettendo: “Le spighe di grano e i chicchi di riso per una buona parte della popolazione mondiale rappresentano la differenza tra la vita e la morte…”. Ha poi aggiunto:

Nel nostro pianeta ci sono più di 3 miliardi di persone che non possono permettersi un’alimentazione sufficiente.

“Nel mondo ancora oggi si muore di fame”, l’allarme lanciato in diretta dal conduttore di Unomattina

“Ancora oggi, purtroppo, nel mondo c’è chi muore di fame” ha detto successivamente Massimiliano Ossini, mentre la regia ha mandato in onda nei maxischermi dello studio alcune immagini molto forti a tema, con un toccante sottofondo.

Domenica sarà la giornata mondiale dell’alimentazione e sarà l’occasione anche per interrogarci sulla qualità del nostro cibo

ha poi concluso il conduttore, voltandosi e guardando in silenzio le immagini trasmesse nei ledwall. Chiudendo l’introduzione, Ossini (che qualche giorno fa ha lanciato un allarme in diretta) ha quindi spiegato che la domanda-tema di oggi, alla quale poco dopo con i suoi ospiti avrebbe provato a dare una risposta, sarebbe stata: “Mangeremo cibo sintetico?”.

Unomattina e il ripristino della normale programmazione di Rai1 dopo le modifiche di ieri

E’ tornata alla normalità la programmazione del primo canale della Rai dopo la mattinata anomala di ieri quando, per via di una lunga diretta di un’edizione speciale del TG1 dedicata all’insediamento alle Camere, dopo il programma di Massimiliano Ossini non sono stati trasmessi Storie Italiane e la trasmissione di Antonella Clerici, la cui messa in onda è tornata regolare, appunto, oggi. Oggi, poi, a Unomattina è intervenuta l’attrice Christiane Filangieri, che ha parlato di Mina Settembre.