Allarme di Massimiliano Ossini in diretta a Unomattina: “Grande ansia”

“Ansia per l’escalation della guerra”, le parole del conduttore di Unomattina all’inizio della diretta

E’ toccato anche oggi, martedì 11 ottobre, come tutti i giorni, al programma condotto da Massimiliano Ossini aprire il palinsesto di Rai1, con una puntata in gran parte dedicata alla guerra in Ucraina, purtroppo da tanti mesi sempre in primo piano. E nell’anteprima, commentando alcune tristissime immagini, il conduttore è entrato in studio parlando di ansia per il rischio di escalation, spiegando che si parla spesso di scenari drammatici.

Quello che sta succedendo alle porte di casa nostra ci mette di fronte a molti nuovi interrogativi per la mia generazione

ha detto, aggiungendo poi: “Siamo in grado di difenderci? Come potremmo rispondere ad eventuali attacchi? Oggi faremo il punto sulle nuove strategie della nostra difesa”.

Massimiliano Ossini e la pagina dedicata alla guerra: “Aumenta anche il prezzo del pane”

“Quello che sta accadendo lo stiamo raccontando da settimane” ha poi detto il conduttore di Unomattina (che nei giorni scorsi ha lanciato un altro allarme) sempre introducendo la puntata di oggi, spostando quindi l’attenzione sui tanti, troppi aumenti dei costi ai quali stiamo assistendo da tempo: “Gli aumenti riguardano le bollette, Enel, gas, ma anche un prodotto che abbiamo quotidianamente sul tavolo di casa nostra, ossia il pane” sono state le sue parole. Ha quindi lanciato un collegamento con un’inviata intervenuta da un laboratorio di panificazione storico di Rieti: “Aumentano sia i costi della materie prime che quelli dell’energia” ha spiegato l’inviata.

L’ospite di Unomattina avverte: “Si rischia un prezzo del pane mai visto”

Pochi secondi dopo un altro ospite di Massimiliano Ossini, intervenendo sul tema del giorno, ossia “Pane a peso d’oro”, ha spiegato che per come stanno andando le cose, si rischia davvero di arrivare a prezzi del pane mai visti prima. “Tanti produttori di pane si stanno mettendo insieme per utilizzare lo stesso forno” ha rivelato il conduttore a questo proposito, mentre il suo ospite ha aggiunto: “La risposta immediata è la collaborazione, ma anche la riduzione della linea di produzione. Tuttavia queste soluzioni valgono solo per il breve periodo”.