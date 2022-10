Mattino 5, cambio improvviso per Federica Panicucci: scaletta stravolta

Federica Panicucci, stravolta la scaletta di oggi del suo programma: cos’è successo

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Mattino Cinque (per l’esattezza l’ultima della settimana). E all’inizio della seconda parte la popolare conduttrice ha annunciato ai numerosi spettatori che oggi in puntata avrebbero parlato di tanti argomenti consigliando loro di mettersi comodi sul divano:

“Buongiorno, buon venerdì…Siamo in diretta…Tanti i temi di oggi…Guardate quali sono…”

Poco dopo ha lanciato la classica clip in cui ha riassunto tutti i temi di cui avrebbero dovuto parlare, tra cui il Grande Fratello Vip. Peccato che alla fine la scaletta è stata stravolta in diretta lasciando a bocca asciutta i telespettatori.

Mattino Cinque, scaletta stravolta: la conduttrice costretta più volte ad interrompere la diretta

In tanti si staranno chiedendo il motivo per cui è stata stravolta la scaletta del programma mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. In pratica oltre i temi già in scaletta, la conduttrice è stata ‘costretta’ più volte ad interrompere la diretta per dare la linea al Quirinale per mostrare le consultazioni con il Presidente della Repubblica, il quale ha incontrato la premier in pectore Giorgia Meloni e tutta la delegazione del centrodestra:

“Scusate, scusate…Un attimo…Devo chiedere la linea da Roma…Guardate al Quirinale sta arrivando la delegazione del centrodestra…Momenti importanti…Seguiremo tutto in diretta…Sta arrivando Giorgia Meloni…”

E ovviamente dando spazio anche a questo evento la conduttrice, la quale è stata messa in imbarazzo da un ospite giorni fa in diretta, non ha potuto più parlare del Grande Fratello Vip e di quello che è successo ieri sera in puntata.

Francesco Vecchi dà un consiglio alla collega, che esclama: “Questo weekend mi riposerò”

E’ poi arrivato il momento in cui Federica Panicucci e il suo collega hanno salutato calorosamente il pubblico a casa ringraziandolo per l’enorme affetto ricevuto anche questa settimana. Successivamente i conduttori di Mattino 5 hanno ricordato tutti gli appuntamenti di questo weekend sulle reti Mediaset. Una volta dato le anticipazioni Vecchi ha anche colto la palla al balzo per consigliare alla collega di riposarsi. E quest’ultima, con il sorriso sulla bocca, gli ha subito risposto che si riposerà sicuramente perchè è davvero stanca: “Io mi riposerò sicuramente…Guarda…Divanella…”