Mattino 5, Federica Panicucci imbarazzata da un ospite: “Non ci interessa”

Mattino Cinque, ospite fa una rivelazione spiazzante in diretta: cala il gelo in studio

Oggi Federica Panicucci ha parlato nella seconda parte della sua trasmissione mattutina in onda su Canale 5 dei fatti di cronaca più importanti in questo periodo, tra cui anche il giallo dell’omicidio di Giusy, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nei pressi di un sottopasso a Chivasso una settimana fa. In questa circostanza la conduttrice ha parlato in anteprima ed esclusiva con il vicino di casa della donna uccisa, il quale ha fatto una confessione choc in diretta. Cosa ha detto? Ha rivelato che proprio sotto quel cavalcavia c’è stato un altro omicidio in passato, aggiungendo che in quel luogo succederebbero cose un po’ strane lasciando la conduttrice basita:

“In questa zona…A poche decine di metri c’è stato un altro caso di omicidio…Tra l’altro è un luogo questo di scambisti, gay, ecc…E’ un luogo conosciuto anche all’estero per questo…”

Federica Panicucci in estremo imbarazzo in diretta: “Questo non ci interessa”

La popolare conduttrice di Mattino 5, subito dopo la clamorosa confessione del suo ospite, nonché vicino di casa della donna uccisa lo scorso mercoledì sotto il cavalcavia a Chivasso, ha poi fatto presente di non essere per niente interessata a conoscere certi dettagli: “Questo non ci interessa…Perdoni…” In evidente imbarazzo la presentatrice, la quale ieri ha annunciato in diretta la morte di Franco Gatti, ha poi chiuso in fretta e furia il collegamento salutando gentilmente il suo ospite per la sua preziosa testimonianza su questo intricato caso: “Devo. cambiare argomento…”

La presentatrice spiazzata da Antonio Caprarica: “Sei davvero inarrestabile”

Successivamente Federica Panicucci, dopo aver parlato abbondantemente con i suoi ospiti dell’omicidio di Giusy, ha cambiato argomento. Difatti quest’ultima ha deciso di parlare brevemente della Famiglia Reale Inglese con il popolare giornalista, che conosce ogni retroscena. Esaurito anche questo argomento la presentatrice di Mattino Cinque ha colto l’occasione per fare a Caprarica i più sinceri complimenti perchè il suo ultimo libro sulla Famiglia Reale Inglese è tornato ad essere un Best Seller:

“Sei davvero inarrestabile…E’ tornato ad essere un Best Seller, ma io non avevo dubbi…Consiglio questo libro…E’ davvero bello…E poi ci sono dettagli inediti…”

Il giornalista l’ha quindi ringraziata di cuore.