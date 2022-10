Max Giusti, lacrime sfiorate a Oggi è un altro giorno: “Se n’è andata”

Il conduttore e imitatore ricorda Raffaella Carrà: “Mi ha dato un bacio e se n’è andata”

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno la padrona di casa Serena Bortone ha avuto l’onore di intervistare Max Giusti. Proprio in questi giorni l’ex conduttore di Affari Tuoi torna al teatro Sistina con il Marchese del Grillo, uno spettacolo destinato a fare il pienone, vista la grande attenzione mediatica dei giorni scorsi. Intervistato nel format pomeridiano di Rai1 l’imitatore e attore romano ha aperto la scatola dei ricordi, tornando su alcuni degli eventi principali della sua fortunata carriera. Parlando dalla Bortone, Max ha ricordato anche la grande stima che Raffaella Carrà nutriva nei suoi confronti, citando anche il loro ultimo incontro:

L’ho incontrata all’aeroporto di Fiumicino, mi chiamò e mi chiese perché non facevo più il programma delle bombe. Mi disse di non cambiare mai, poi mi ha dato un bacio e se n’è andata, poi non l’ho più vista

Oggi è un altro giorno, Max Giusti ricorda le origini: “Provengo da una famiglia semplice”

Sempre nel corso della interessante intervista concessa a Serena Bortone, Giusti ha ripercorso le tappe antecedenti al successo riscontrato nel mondo dello spettacolo. Tanti programmi, film e grandi momenti in anni di onorata carriera in cui Max ha saputo fare di tutto. Parlando a Oggi è un altro giorno, l’ex presentatore di Affari Tuoi ha ricordato le sue origini: “Io vengo da una famiglia molto semplice. Vivevamo all’inizio in un quartiere che era come una baraccopoli. Non sapevo neanche che c’era il centro sperimentale, che Proietti aveva aperto una scuola di recitazione a Roma”.

L’artista ammette: “So che responsabilità ho”

Grande avventura in arrivo per Max Giusti. Il simpatico presentatore romano in questi giorni sbarca al teatro Sistina di Roma con Il marchese del grillo, interpretato in un celebre film da Alberto Sordi a inizio anni ’80. Una figura sempre presente nell’immaginario collettivo degli abitanti capitolini e non solo. Parlando a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, protagonista di una gaffe nelle scorse puntate, l’attore che porterà in scena il personaggio ha ammesso di sentire il peso del ruolo: “So che responsabilità ho, ne sono consapevole”.