Serena Bortone, clamorosa gaffe ad Oggi è un altro giorno: “Mai successo”

Oggi è un altro giorno, gaffe della conduttrice: “È la prima volta che mi dimentico una cosa”

Nella puntata odierna del talk di Rai1 c’è stato spazio anche per una gaffe di Serena Bortone. La conduttrice, infatti, dopo aver intervistato il giovane attore e star di TikTok Andrea Arrù è entrata in confusione e, anziché invitare il giovane al pianoforte per il momento musicale, lo ha salutato pronta per annunciare un altro ospite. Tuttavia gli autori sono intervenuti per correggerla e dunque la conduttrice ha ammesso:

“Adesso è il momento di…ah no certo dobbiamo andare a cantare… È la prima volta che mi scordo una cosa in 400 puntate. Succede ragazzi, vado in onda senza gobbi e senza suggerimenti.”

Serena Bortone ripresa da Cannoletta nel talk di Rai1: “Mi sono distratta”

La gaffe con il giovane ospite non è stata l’unica disattenzione della conduttrice ad Oggi è un altro giorno. Poco prima, durante il ‘quiz’ di Massimo Cannoletta, che chiede delle curiosità sulle Regioni degli ospiti di puntata agli ‘affetti stabili’, la Bortone si mostrata sovrappensiero. Il divulgatore, infatti, l’ha ripresa bonariamente chiedendola di dare la linea alla pubblicità in modo che poi si potesse svelare la risposta corretta e la conduttrice ha risposto:

“Si scusatemi mi sono un attimo distratta” Alla fine è stata la stessa giornalista e conduttrice ha rivelare perché oggi non era nella sua forma migliore: è venerdì e tutta la stanchezza della settimana si è fatta sentire.”

Conduttrice commossa da un ospite: “Mi hai fatto venire i brividi”

Gaffe e distrazioni a parte la puntata di oggi del talk di Rai1 è stata particolarmente movimentata, dove Iva Zanicchi ha creato il caos con i suoi modi fare schietti e sinceri ed ha anche ‘offeso’ Samuel Peron, ovviamente in modo ironico e scherzoso. Serena Bortone, invece, che ieri si è tagliata una ciocca di capelli in diretta per solidarietà con le donne iraniane oggi è rimasta molto colpita dell’intervista al regista Pupi Avati, al cinema con il suo Dante, e gli ha confessato: “Con questa clip (del film ndr) mi hai fatto venire i brividi.” A sua volta il regista si è detto colpito e felice dell’interesse mostrato dalla conduttrice.