“Michelle Hunziker e Trussardi hanno dormito insieme”, la rivelazione di Chi

Ritorno di fiamma tra i due ex coniugi nelle ultime ore: “Hanno dormito insieme”

È un periodo davvero molto particolare ed emozionante per Michelle Hunziker, che solo poche settimane fa ha scoperto che diventerà nonna di un bambino grazie a sua figlia Aurora e al suo fidanzato Goffredo Cerza. Inoltre, da settimane si susseguono voci di un possibile riavvicinamento tra lei e il suo ex marito Tomaso Trussardi e finalmente abbiamo delle conferme. Come rivela l’autorevole settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, i due starebbero provando a ricucire il loro rapporto, e ciò è testimoniato anche da diverse foto uscite sul giornale in cui si vede l’uomo la sera prima mentre aspetta la consegna per la cena e la mattina dopo uscire dall’abitazione e salire sulla sua macchina.

Gli ultimi messi di Michelle Hunziker: dal gossip al diventare presto nonna

La conduttrice di origine svizzera ha passato dei mesi impegnativi, con la storia estiva con il medico Giovanni Angiolini, con il quale ha passato una vacanza in Sardegna, per poi separarsi, al gossip su un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, per poi la notizia della maternità della figlia Aurora. Di certo non sono stati mesi tranquilli e lontani dalla cronaca rosa per Michelle, la quale ora sta provando appunto a ricucire il suo rapporto con l’ex marito che, dopo aver passato diversi anni a non sopportarsi con la Ramazzotti, sembrerebbe che adesso non ci siano più problemi tra i due, il che avrebbe portato l’uomo a passare la notte nella casa milanese della Hunziker.

L’annuncio di Aurora Ramazzotti di essere in attesa di un figlio

Solo poche settimane fa la figlia di Michelle tramite un video esilarante e ironico postato sui social rompeva il silenzio annunciando a tutta Italia di essere incinta e di poterlo finalmente dire a tutti dopo averlo tenuto nascosto per riservatezza per alcuni mesi. Ora lei e il fidanzato Goffredo Cerza sono pronti ad accogliere il loro primogenito nei prossimi mesi, con la Hunziker che invece si appresta a diventare nonna a soli 45 anni e a essere una delle nonne più giovani e belle. Attendiamo aggiornamenti sia sulla nascita del figlio di Aurora sia sul ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, che ora sembrano più tranquilli e spensierati.