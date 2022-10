Mina Settembre 2, clamorose anticipazioni di Serena Rossi: “Vicolo cieco”

Scritto da Giulia Tolace , il Ottobre 11, 2022 , in Serie & Film Tv

Serena Rossi parla del suo personaggio: “Ecco perché si affida ad una psicoterapeuta”

Continua il grande successo di Mina Settembre 2 che con questa seconda stagione ha mantenuto con costanza gli ottimi ascolti già ottenuti con la prima stagione. E se per adesso la protagonista sembra piuttosto tranquilla, con la ritrovata serenità accanto al marito Claudio (Giorgio Pasotti), in fondo al suo cuore sarà davvero così? Intervistata da La Nazione l’attrice protagonista spiega il vero stato d’animo del suo personaggio, scombussolato dai precedenti eventi amorosi e dalla scoperta scioccante del fratellastro frutto della relazione clandestina tra la sua migliore amica Irene e il suo defunto padre. Intanto Mina sta andando in terapia dalla psicologa interpretata da Antonia Liskova e a tal proposito dice:

“Si affiderà a lei per uscire dal vicolo cieco in cui l’ha condannata l’esistenza. Quindi se prima tendeva a scappare, adesso decide di affrontare di petto le situazioni”.

L’attrice di Mina Settembre 2 svela le somiglianze con la protagonista: “Empatia ed amicizia”

Nel corso dell’intervista Serena Rossi, che ha accolto una nuova attrice nel cast, racconta somiglianze e differenze con il suo personaggio:

“Viene riconosciuta anche a me una certa empatia. Credo nell’amicizia. Però mi fa venire i nervi quando sa di aver sbagliato ma pretende di avere ragione”.

Inoltre l’attrice racconta se sia più facile interpretare un ruolo che le somiglia o uno distante. Ebbene Serena ammette che con i personaggi distanti per lei è molto più divertente.

Serena Rossi e il rapporto con le due attrici della serie: “Rispetto ma non sottomissione”

In questa seconda stagione di Mina Settembre l’attrice ha ritrovato la mamma Olga, interpretata da Marina Confalone, ma è arrivata anche la zia Rosa a cui presta il volto Marisa Laurito. Come si sarà trovata Serena con le due attrici, colonne del cinema italiano, durante le riprese?

“Il mio approccio verso gli attori senior è di rispetto ma non di sottomissione”.

La Rossi ha poi aggiunto che da loro cerca di assorbire il più possibile sul set e che le osserva molto. In particolare con la Laurito Serena spiega di essersi comportata da capobranco per accoglierla al meglio.