Mina Settembre, che incontro per Marisa Laurito: “Non immaginate l’emozione”

L’interprete di zia Rosa racconta: “Grande emozione ritrovare sul set una vecchia amica”

Sta avendo un grande successo la seconda edizione di Mina Settembre, nel cui cast c’è la meravigliosa Marisa Laurito, artista da sempre poliedrica, che in un’intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale DiPiùTV ha parlato di un’emozione immensa vissuta sul set durante le riprese, dove ha ritrovato una cara amica di vecchia data, anche lei nel cast della serie tv: trattasi di Marina Confalone, che nella fiction interpreta sua sorella nonché mamma di Mina.

E’ come se fossimo davvero sorelle. Ci conosciamo da quando avevamo diciotto anni, lavoravamo insieme nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo e dividevamo una casetta di trentacinque metri quadrati insieme ai nostri rispettivi fidanzati

ha rivelato, continuando: “Poi abbiamo preso strade diverse ma senza mai perderci di vista. Potete immaginare l’emozione ora quando l’ho ritrovata sul set”.

“Sono tornata a recitare in una fiction dopo dieci anni”, la rivelazione dell’attrice di Mina Settembre

“Dopo che nel 2011 ho preso parte alla serie tv Baciati dall’amore, ho ricevuto diverse proposte per vari ruoli, alcuni molto interessanti, altri meno, così in questi anni mi sono dedicata di più al teatro, che è da sempre la mia grande passione” ha raccontato inoltre Marisa Laurito nell’intervista rilasciata al settimanale citato nel paragrafo precedente, il cui ultimo numero è uscito in edicola martedì scorso. Sempre nell’intervista in questione l’attrice e conduttrice napoletana ha ammesso di aver accettato subito il ruolo di zia Rosa in Mina Settembre 2, serie a proposito della quale, in un breve speciale di backstage della durata di pochi minuti trasmesso in prima serata su Rai1 domenica 25 settembre, tra Soliti Ignoti e Porta a Porta, ha dichiarato: “Chi la segue, trascorre due ore di leggerezza, in modo intelligente”.

Non è facile ricevere la proposta di entrare a far parte del cast di una serie tv che ha già un grande successo

ha ammesso inoltre.

“Ecco perchè sono molto legata a Mina Settembre”, la confessione di Marisa Laurito

Prima di concludere l’intervista, l’attrice di zia Rosa ha rivelato di sentirsi molto legata alla serie tv con protagonista Serena Rossi (che ieri sera ha stravinto in ascolti) perchè è ambientata nella sua amata Napoli, ma anche perchè realizzata bene. Ha svelato anche: “La regista mi ha pensata e voluta con i capelli grigi e io non ho avuto problemi a mostrarmi con i capelli sale e pepe, una zia allegra ma saggia”.