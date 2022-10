Mina Settembre 2, Giorgio Pasotti svela: “Claudio avrà un’illuminazione”

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 1, 2022 , in Serie & Film Tv

Anticipazioni Mina Settembre, attore protagonista rivela: “Il mio personaggio cambierà”

Vivrà una vera e propria metamorfosi il personaggio interpretato da Giorgio Pasotti nella nuova stagione della serie di Rai1. Proprio così! A rivelarlo è stato l’attore bergamasco sulle pagine del settimanale Nuovo Tv:

“Claudio avrà un’illuminazione, dopo un attentato subito dalla camorra, che lo farà finire in ospedale comprenderà l’importanza del tempo da dedicare alla vita privata e all’amore”.

Una vera e propria metamorfosi quella del magistrato che questa volta farà di tutto per conquistare la moglie, dopo il tradimento, e sfodererà tutto il suo romanticismo. Claudio abbandonerà i modi di fare freddi e distaccati e si renderà conto dell’importanza degli affetti. “Matura nei confronti della vita” ha raccontato l’attore, sottolineando che il suo personaggio si renderà conto che gli equilibri possono cambiare.



“Claudio non cancella l’errore del passato ma evolve”, lo spoiler di Giorgio Pasotti

Non cancellerà l’errore del passato il personaggio di Claudio nella seconda stagione di Mina Settembre, che rischierà grosso già dalla prima puntata (qui tutte le anticipazioni) e “evolverà e tenderà al meglio”. Ha ammesso che la moglie deciderà di dargli una seconda possibilità, ma Domenico sarà sempre in agguato, pronto a corteggiare l’assistente sociale e mettere in crisi le sue certezze sentimentali. “Mina lascerà sempre una porta aperta” ha svelato l’attore bergamasco, anticipando di fatto che il triangolo amoroso continuerà ad essere al centro della trama della nuova stagione della serie tv di Rai1. E al centro della trama ci sarà anche il rapporto tra il personaggio interpretato da Serena Rossi e Irene.

Mina Settembre, attore di Claudio ammette: “Mi piacciono le persone che sbagliano e cercano la redenzione”

“Mi piacciono le persone che sbagliano, comprendono l’errore e cercano la redenzione”, ha raccontato Giorgio Pasotti che ha anticipato che questo è quello che accadrà a Claudio che coltiverà nuovi hobby e farà di tutto per rendere Mina felice. L’attore ha ammesso di avere delle affinità con il suo personaggio, anche lui con gli anni è maturato e cresciuto, accumulando esperienza. Intanto l’attore, che il prossimo anno compirà 50 anni, è felicemente legato da quattro anni alla collega Claudia Tosoni.