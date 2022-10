Miss Italia 2022 quando e dove va in onda? Boom! L’ipotesi ritorno in Rai

Il celebre concorso di bellezza torna in Rai? Spunta la clamorosa ipotesi

Ricordate gli anni in cui Miss Italia spopolava sulle reti Rai? Da Fabrizio Frizzi a Carlo Conti come conduttori, una valanga di incantevoli ragazze presentate al grande pubblico, tante divenute celebri. Basti ricordare le varie Cristina Chiabotto, Francesca Chillemi e Miriam Leone, ma anche Martina Colombari, Roberta Capua, Anna Valle o Giusy Buscemi, in tempi più retrodatati Gina Lollobrigida e Sophia Loren. Tutti volti poi divenuti amatissimi. E presto, secondo una grande anticipazione di TvBlog.it, il famoso concorso di bellezza potrebbe fare il suo ritorno in Rai, la rete che lo ha fatto diventare un programma popolarissimo negli anni passati. Recentemente il format non ha vissuto tempi facilissimi, con vari cambiamenti di rete che si sono avvicendati nel corso degli anni. Ma presto potremmo assistere a un ritorno che se confermato avrebbe del clamoroso. E la pista, quella di Rai2, sembra realmente percorribile. L’ipotesi accreditata è quella di trasmettere la finale di Miss Italia 2022 in seconda serata.

Miss Italia e le ultime volte sfortunate

Dopo anni di stenti Miss Italia potrebbe tornare ad assaggiare palcoscenici di tutto rispetto. Il concorso di bellezza ha trovato spazio nei palinsesti Rai per l’ultima volta nel 2019 (come si può notare dalla foto di copertina che abbiamo scelto), in occasione dell’80esimo anniversario del concorso. Per quell’edizione la conduzione fu scelto Alessandro Greco. Nei due anni successivi, causa pandemia, la manifestazione è stata vittima di rallentamenti già nello svolgimento delle selezioni a livello regionale. Nel 2020 la finale ha invece avuto luogo a Roma ed è stata distribuita solamente in streaming sui canali social del concorso sempre con Greco alla guida, mentre nel 2021 è stata la piattaforma streaming Helbiz Live a ospitare l’incoronazione della più bella d’Italia, direttamente dal Casinò di Venezia.

Iniziate le preselezioni del concorso

Ogni anno sono tantissime le meravigliose ragazze che si presentano ai provini per Miss Italia, sperando di trovare spazio nel concorso di bellezza, che nonostante non viva i fasti di un tempo rappresenta ancora oggi una vetrina di tutto rispetto. L’ultima vincitrice è stata la campana Zeudi Di Palma, poi tornata sul piccolo schermo con varie apparizioni, tra cui la partecipazione a Big Show di Enrico Papi su Canale Cinque. Nei mesi scorsi Roberta Capua, una delle Miss più amate, ha rivelato un retroscena molto curioso, confermando come quella nel concorso possa essere un’avventura per certi versi anche rischiosa. Chi sarà la prossima reginetta d’Italia?