Morgane Detective Geniale 2, trama seconda puntata: un omicidio scioccante

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di martedì 11 ottobre

Dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso con la prima stagione, Morgane Detective Geniale 2 è tornata in onda su Rai1 con le nuove imperdibili puntate. In Francia la seconda stagione è andata in onda soltanto a maggio scorso, dunque la Rai sta proponendo il seguito della serie in tempi davvero record. E mentre proprio in queste ore sta andando in onda la prima puntata della seconda stagione scopriamo cosa accadrà nel secondo appuntamento di martedì prossimo, 11 ottobre. Ci saranno due nuovi omicidi che richiederanno il fiuto infallibile della protagonista, interpretata da Audrey Fleurot. Quest’anno, inoltre, il quoziente intellettivo fuori dalla norma della protagonista la impegnerà in casi ancora più complessi da risolvere. E come sempre questa dote riuscirà a farla amare da tutti di più, nonostante il suo carattere burbero e pungente.

Le anticipazioni della seconda puntata di Morgane Detective Geniale 2: una telefonata misteriosa

Dopo le dichiarazioni dell’attrice Audrey Fleurot la seconda stagione è dunque approdata nella prima serata di Rai1. E terrà compagnia ai telespettatori per ben 8 nuovi episodi che verranno suddivisi in 4 puntate, trasmesse ogni martedì. Nel primo episodio della seconda puntata, in onda martedì 11 ottobre, dal titolo Made in France, Morgane è costretta a frequentare un corso. In particolare si tratta di quello per il reintegro in Polizia ed è tenuto dal Maggiore Lenormand. Tuttavia durante l’addestramento la donna riceverà una telefonata misteriosa che la porterà a dover risolvere un nuovo e complicato caso di omicidio.

La ricerca di una nuova casa e un secondo omicidio per la protagonista

Nel secondo episodio della seconda puntata di Morgane Detective Geniale 2 ci sarà un altro omicidio da risolvere. In particolare verrà rinvenuto un cadavere in una fattoria. La vittima è il giovane Valentin: cosa nascondeva? La sua morte appare infatti fin da subito strana: cosa voleva raccontare il giovane? E mentre Morgane dovrà darsi da fare per risolvere i due omicidi anche la vita privata le darà parecchio impegno. Gilles è infatti stanco di ospitare la donna e tutta la sua famiglia e così lei dovrà cercare necessariamente un nuovo posto dove andare a vivere.