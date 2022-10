Morta Angela Lansbury, la signora in giallo: l’attrice aveva quasi 97 anni

L’attrice dell’indimenticabile signora in giallo si è spenta oggi

La notizia sta iniziando a circolare in rete da pochi minuti: è morta Angela Lansbury. L’attrice è scomparsa quattro giorni prima di compiere 97 anni. Non si conoscono dettagli, almeno per il momento, sul suo decesso: l’ANSA si limita a dire che ad aver lanciato la notizia sono stati i media americani, citando la famiglia dell’artista. Probabilmente la morte è avvenuta per via dell’età ormai avanzata, anche se l’attrice è sempre stata in salute, lavorando senza fermarsi mai. Nata a Londra il 16 ottobre del 1925, Angela aveva cittadinanza irlandese naturalizzata statunitense. La scomparsa è avvenuta a Los Angeles: da molti anni la Lansbury viveva infatti in America, dove ha trascorso gran parte della sua vita e dove si è svolta la maggior parte della sua carriera.

Biografia e carriera di Angela Lansbury: il trasferimento in America e la recitazione

Angela Lansbury era figlia di un politico e di un’attrice: suo padre è morto quando lei aveva solo 9 anni. Dopo aver studiato recitazione in Inghilterra, Angela si è trasferita con sua madre in America, nel periodo dei bombardamenti di Londra. Negli Stati Uniti mamma e figlia hanno lavorato come commesse, prima che Angela spiccasse il volo nel settore della recitazione con una carriera che le ha regalato infiniti successi, che non è possibile riassumere: ci limitiamo a ricordare l’indimenticabile personaggio di Jessica Fletcher, la signora in giallo, che l’ha resa famosa in tutto il mondo e che la farà vivere per sempre nel piccolo schermo.

Vita privata dell’attrice che ha interpretato La signora in giallo, morta oggi

Per quanto riguarda il privato, sappiamo che Angela Lansbury è stata sposata due volte: dal secondo matrimonio ha avuto due figli, il primo dei quali è diventato regista dirigendo numerosi episodi de La signora in giallo, mentre l’altra figlia ha sposato un italiano. Anche uno dei suoi fratelli, Bruce Lansbury, ha lavorato alla realizzazione di diversi episodi de La signora in giallo. Angela ha interpretato per l’ultima volta Jessica Fletcher nel 2003, nell’episodio speciale di prima serata dal titolo “La ballata del ragazzo perduto”, mentre su Rai1 è apparsa per l’ultima volta meno di un anno fa, tra i protagonisti della nuova versione di Mary Poppiens, dove ha interpretato la signora dei palloncini.