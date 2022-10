Morte Franco Gatti: Romina Carrisi svela un retroscena in lacrime

Oggi è un altro giorno, Romina Carrisi svela: “Franco Gatti non era presente al matrimonio di mia sorella”

Della morte di Franco Gatti si è ampiamente parlato nella puntata di oggi del talk di Rai1 dove tra commozione ed aneddoti gli ospiti lo hanno ricordato. E tra coloro che conoscevano bene l’artista scomparso c’è sicuramente Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power che spesso ha frequentato tutti i componenti del gruppo Ricchi e Poveri. La cantante nel talk ha svelato che l’artista già da alcuni anni aveva non solo lasciato il gruppo ma anche perso tutto il suo entusiasmo per la musica tanto da non essere neanche presente alle nozze della sorella Cristel:

“Non c’era ne a Vienna ma neanche al matrimonio di mia sorella dove hanno cantato Angelo ed Angela.”

Franco Gatti si è spento, la cantante ammette: “Subìto un lutto molto forte”

Romina Carrisi ad Oggi è un altro giorno ha confessato che i suoi genitori ed il cantante scomparso sono stati accumunati da un tragico destino, la perdita di un figlio, uno dei dolori più grandi e dilanianti che un genitore può provare. La Carrisi ha ammesso commossa:

“Io credo che Franco abbia subìto un lutto così forte che è praticamente impossibile trovare la forza di andare avanti. Ogni giorno devi trovare tra le macerie delle tua vita che è rimasto. E se cantare non ti reca più quella felicità che ti dava prima forse è anche meglio abbandonare.”

Aggiungendo che l’artista era una persona molto sensibile ma non debole.

Romina Carrisi in lacrime ad Oggi è un altro giorno: il ricordo della sorella Ylenia

Ed alla fine del suo lungo e toccante racconto, la cantante e presenza fissa del talk di Serena Bortone ha anche ricordato la sorella scomparsa Ylenia e parlando dei suoi genitori Al Bano e Romina Power non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mettendomi nei panni dei miei genitori so cosa vuole dire perdere un figlio, so la forza che i miei genitori mettono tutt’ora per andare avanti e mettere un sorriso, non tutti riescono a trovare questa forza ma non perché Franco fosse debole ma magari anche lui come me era un animo sensibile si vedeva dagli occhi.”