Oggi è un altro giorno: Serena Bortone rischia la caduta in diretta

Serena Bortone inciampa all’inizio del suo talk: rischiato di cadere in diretta

Nella puntata di questo pomeriggio, venerdì 21 ottobre, si è sfiorata la caduta in diretta della conduttrice di Oggi è un altro giorno. Nel dettaglio, infatti, la Bortone entrando in studio e salutando i suoi ospiti è inciampata in una poltroncina rischiando di cadere, per fortuna però è riuscita a mantenere l’equilibrio. Subito dopo il piccolo impasse ha ripreso il filo del discorso e chiamato il primo ospite Alan Sorrenti. Anche durante l’ingresso del cantante campano c’è stato un imprevisto, l’artista infatti anziché entrare sulle note del suo celebre brano ‘Figli delle stelle’ è stato fatto entrare con in sottofondo un brano di Franco Battiato.

“Non era questa la canzone”

ha ammesso amareggiata la conduttrice rivolgendosi ai suoi autori.

Oggi è un altro giorno, Samuel Peron diventa papà per la prima volta: gli auguri della conduttrice

Questa mattina Tania Bambaci ha partorito il piccolo Leonardo e dunque Samuel Peron è diventato papà. Il maestro di danza di Ballando con le stelle e anche un volto fisso del talk di Rai1 e Serena Bortone si è congratulata con la coppia per il lieto evento in diretta:

“Oggi è una bella giornata perché stamane è nato Leonardo, alle 5 del mattino, il bimbo di Tania e Samuel ed auguriamo a lui come a tutti i bimbi tanta tanta gioia e che si realizzi tutto ciò che desiderano perché in fondo siamo tutti un po’ figli delle stelle.”

Facendo riferimento con al suo ospite in studio, il cantante Alan Sorrenti.

Serena Bortone, annuncio importante nel suo programma: “Giornata storica”

Nell’ultima parte della trasmissione, la conduttrice di Oggi è un altro giorno si è occupata di politica. “Oggi è una giornata che sicuramente entrerà nei libri di storia perché alle 16.30 riceverà l’incarico per la prima volta nella storia del nostro Paese una donna per la formazione del governo.” ha ammesso, infatti, com’è noto, la prossima Presidente del Consiglio sarà Giorgia Meloni. La Bortone, infine, ieri sconvolta per un suicidio, oggi ha avuto in studio le quattro sorelle Izzo, Simona, Rossella, Fiamma e Giuppy che hanno portato il caos.