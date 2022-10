“Si è suicidata”: Serena Bortone sconvolta ad Oggi è un altro giorno

Oggi è un altro giorno, conduttrice sconvolta dal dramma di Chloe Facchini: “Tua madre si è suicidata”

Nella puntata di oggi del talk di Rai1 è stata ospite la chef di È sempre mezzogiorno Chloe Facchini. La donna si è raccontata in una lunga intervista dove non solo ha raccontato le difficoltà di essere una donna transgender ma ha anche raccontato un dramma che l’ha pesantemente colpita, il suicidio dell’amata madre. Il racconto della chef ha sconvolto Serena Bortone che senza parole ha ammesso solo:

“Tua madre non si mai ripresa dal fallimento del suo matrimonio e nel 2010 si è suicidata.”

E subito dopo la chef ha iniziato il suo drammatico racconto. La sua infanzia è stata segnata dalla separazione dei suoi genitori, il padre infatti aveva una vita parallela con un’altra donna ed un’altra figlia. La madre, non superando il fallimento del matrimonio, ha iniziato a bere.

La chef di È sempre mezzogiorno spiazza Serena Bortone: “Mi è crollato il mondo sotto i piedi”

Il drammatico racconto di Chloe Facchini continua così:

“Io ero partita in ferie dovevo tornare il 20 d’agosto lei il 13 agosto ha deciso di ingerire tutte queste pillole e non c’è stato niente da fare. Ma la cosa che mi ha fatto più impressione fu proprio la telefonata di suo marito che, non dico con freddezza, ma senza trasporto mi ha detto ‘guarda la mamma è andata via, è morta‘.”

“Mi è crollato il mondo sotto i pieni.”. L’ospite della puntata di Oggi è un altro giorno (ieri parecchio movimentata) ha aggiunto che lei sapeva che la madre non stava bene e che spesso l’aveva invitata a venire a vivere con lei ma non c’è stato verso perché sua madre aveva già in mente il suo tragico epilogo.

Serena Bortone colpita dal racconto della sua ospite: “Parli di tua madre con amore”

“Una cosa indescrivibile, la morte della mamma ti strappano le viscere da dentro. Una morte di questo tipo è qualcosa di indescrivibile che non auguro a nessuno. Ti rimane il dubbio, avrò fatto qualcosa di male io, potevo fare di più” ha concluso così il suo drammatico racconto Chloe Facchini. E la conduttrice di Oggi è un altro giorno, colpita, ha concluso: “Parli di tua madre senza rancore ma con amore ed è molto bello.”