Samuel Peron papà, è nato Leonardo! Tania Bambaci ha partorito stamattina

Fiocco azzurro a Ballando con le stelle: è nato questa mattina il primo figlio di Samuel Peron!

La cicogna è finalmente arrivata: Tania Bambaci, compagna del ballerino di Ballando con le stelle che in questa edizione vediamo esibirsi con Iva Zanicchi, nelle scorse ore ha dato alla luce il piccolo Leonardo. L’annuncio è stato fatto con una storia su instagram che Samuel ha condiviso poco fa, scrivendo:

Con tanta gioia comunico a tutti voi che questa mattina è finalmente nato Leonardo!

Alla storia ha aggiunto una lunga serie di cuori, taggando la compagna Tania, mamma quindi da pochissime ore.

Gli auguri al ballerino in diretta tv da parte di Serena Bortone e Milly Carlucci

Non ha postato foto, per ora, Samuel Peron, ma ci aspettiamo di vedere qualcosa nelle prossime ore o magari nel pomeriggio in diretta a Oggi è un altro giorno, dove sicuramente Serena Bortone gli farà gli auguri in diretta, o anche domani sera a Ballando con le stelle dove prevediamo la diretta si aprirà proprio con l’annuncio, da parte della conduttrice, della paternità del maestro di ballo. Intanto, a proposito di Milly, nei giorni scorsi Samuel ha ammesso in un’intervista che sarebbe felice se suo figlio si ispirasse un po’ a lei crescendo.

Samuel Peron e le prove per domani sera con Iva Zanicchi, che lamenta: “Mi stai uccidendo”

Nascita del figlio Leonardo a parte, il ballerino di Ballando in questi giorni è stato impegnato con Iva Zanicchi in sala prove per la preparazione della prossima esibizione, che vedremo domani sera: nella terza puntata dello show i due scenderanno in pista con un tango, come la stessa Zanicchi ha rivelato in una storia condivisa da Peron, al quale ha detto, con un po’ di fiatone “Il tango è bellissimo ma mi stai uccidendo”. Oggi immaginiamo non faranno prove, perchè Samuel trascorrerà molto probabilmente gran parte della giornata in ospedale con la compagna e il figlio appena nato, quindi chissà come se la caverà domani sera Iva. Intanto proprio durante le prove qualche giorno fa una presa è finita male…