Orietta Berti costretta a una rinuncia pesante per il Grande Fratello Vip

La cantante racconta di aver fatto alcune rinunce per essere opinionista: ecco a cosa ha dovuto fare a meno

La Berti è una delle opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, insieme a Sonia Bruganelli, avendo preso il posto che l’anno scorso era occupato da Adriana Volpe. Però la cantante ha rivelato a Visto di aver fatto diverse rinunce importanti per questo ruolo perché a lei piace cambiare e sperimentare cose nuove: “Ho rinunciato al tavolo di Che Tempo Che Fa, alla seconda edizione di Quelle brave ragazze e al ruolo di giurata a The Voice Senior, dove mi ero tolta delle soddisfazioni. La chiamata da Alfonso Signorini mi ha fatto sentire il bisogno di cambiare”. L’avvicinamento al reality show parte dall’ultimo festival di Sanremo, in cui lei e suo figlio hanno dato il contatto del suo manager storico a dei dirigenti di Mediaset.

“Quest’anno festeggerò la mia carriera per il traguardo che ho tagliato”, svela la cantante

E poi su Canale 5, oltre al GF Vip, Orietta, che qualche giorno fa aveva fatto una confessione spiazzante, svela che ci saranno due serate celebrative per i suoi cinquantacinque anni di carriera, un traguardo davvero molto importante e gratificante: “Ai miei concerti mi hanno sempre accompagnato famiglie intere: genitori, ragazzi e bambini. Sono contenta di aver raggiunto la popolarità anche tra i giovani, mi sento quasi una tata o una nonna per loro”. La cantante emiliana, amatissima quindi anche da un pubblico giovane così come anche da quello più adulto, a giugno è stata nominata Commendatore della Repubblica Italiana.

Orietta Berti parteciperebbe come concorrente al GF Vip? La risposta della cantante

Orietta poco dopo l’inizio del reality aveva confessato di soffrire di insonnia per alcuni traumi del passato e che, dormendo poco la notte, segue anche la vita notturna degli inquilini della casa più spiata d’Italia e le piace seguire le dinamiche. Aveva anche detto di sperare di non fare troppe gaffe nel programma, forse motivo per il quale la sua collega Sonia Bruganelli ha rivelato che la cantante si sta trattenendo ancora un po’ dato che a lei dice cose cattivissime. Poi, alla domanda se parteciperebbe o meno come concorrente, la Berti ha risposto in modo deciso: “Non riuscirei a partecipare perché devo avere tutte le mie cose e ho le mie abitudini. Inoltre, devo sempre vedere i miei cani, gatti e i miei cari, infatti quando non canto torno sempre a casa a Montecchio”.