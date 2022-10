Oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri: quante stelle per il fine settimana?

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 14, 2022 , in Oroscopo

Torna l’appuntamento con il noto astrologo: le stelle per il fine settimana a I Fatti Vostri

Paolo Fox torna nel consueto spazio a I Fatti Vostri, con l’oroscopo del fine settimana. L’esperto di astri, intervenuto nel programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, ha rivelato l’andamento dei segni dello zodiaco per quanto riguarda questo fine settimana. Come al solito, Fox ha iniziato analizzando i segni meno fortunati del week-end:

VERGINE: due stelle, non è il momento di arrabbiarvi ma di rilassarvi per voi.

PESCI: anche per voi due stelle. Il vostro cielo è agitato ma è comunque positivo. Reagite ai dolori.

CANCRO: tre stelle, state aspettando che passi questa situazione di disagio, per molti di voi partito addirittura a maggio.

ARIETE: tre stelle, in questo momento siete voi che avete le idee e comandate. L’importante è non arrabbiarvi come accaduto di recente, persone intorno a voi hanno voluto semplicemente portarvi dei fastidi.

I segni di mezzo secondo l’esperto Paolo Fox

L’astrologo, che nelle scorse ore ha già dato alcune anticipazioni sull’andamento dei segni dello zodiaco, ha rivelato i segni collocati nella parte centrale per quanto riguarda il loro andamento:

CAPRICORNO: tre stelle. Siete impietosi in questo periodo. Volete attorno delle persone reattive, le state cercando e non le trovate.

BILANCIA: tre stelle, fase in cui siete arrabbiati. In amore bisogna ricostruire qualcosa, potete cercare di trovare un accordo in queste ore.

LEONE: si sale, quattro stelle. Ogni tanto fate promesse troppo forti in cui si gioca la vostra credibilità.

SAGITTARIO: quattro stelle, se c’è una persona che volete contattare domenica potete farlo.

I segni più fortunati del week-end

Infine ecco i segni con il maggior numero di stelle raccolte secondo Paolo Fox. L’esperto di astri ha rivelato nello spazio dedicato a I Fatti Vostri quali sono i segni più fortunati del fine settimana, quelli capaci di raccogliere cinque stelle.

TORO: quattro stelle, la prossima settimana potrà essere utile per recuperare il tempo perduto in amore.

GEMELLI: cinque stelle, l’amore può avere un valore particolare in questi giorni.

SCORPIONE: cinque stelle, avete un cielo sensuale che toccherà il suo apice domenica.

ACQUARIO: cinque stelle, chi vi trova di questi tempi trova un tesoro. Cercate di evitare le disattenzioni di questi tempi.