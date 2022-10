Ospiti Tv Talk dell’8 ottobre: attori di Imma Tataranni tra i protagonisti

Tv Talk, ospiti della puntata dell’8 ottobre: Alessio Lapice e Martina Catuzzi tra i protagonisti

Una nuova puntata del talk di Massimo Bernardini andrà in onda domani 8 ottobre alle 15.25 circa su Rai3 come sempre ci sarà un ricco parterre di ospiti. Innanzitutto si parte con i giovani attori del cast di Imma Tataranni 2 che impersonano Ippazio Calogiuri e Laura Bartolini. I due forniranno delle anticipazioni sulla fiction ma soprattutto diranno quale secondo loro è il segreto del successo della serie ambientata a Matera. La puntata andata in onda ieri sera, infatti, ha battuto gli ascolti del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio la fiction di Rai1 con protagonista Vanessa Scalera ha registrato 4.328.000 telespettatori con uno share del 23.91% mentre il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto 2.761.000 telespettatori e uno share di 21,30%.

Stefano De Martino tra gli ospiti della puntata di domani del programma di Massimo Bernardini

L’elenco degli ospiti di Tv Talk dell’8 ottobre continua con Stefano De Martino, l’ex ballerino è ormai un volto di Rai2 ogni lunedì è al timone del programma Stasera tutto è possibile mentre questa estate insieme ad Andrea Delogu ha condotto i Summer Hits. Il conduttore inoltre risponderà anche alla ‘domanda social’. E poi ancora nel salotto di Rai3 interverranno il giornalista Marco Damilano e la giornalista Barbara Serra. Nelle fila degli opinionisti, invece, siederanno i giornalisti Beatrice Dondi, Giorgio Simonelli, Marta Cagnola e Davide Maggio.

Ospiti di Tv Talk, svelati tutti i protagonisti: argomenti ed anticipazioni

Svelati tutti gli ospiti del programma di Massimo Bernardini per la puntata di domani non resta che anticipare quali saranno gli argomenti trattati. Come sempre si commenteranno i fatti televisivi della settimana, con programmi e personaggi televisivi. Al centro del dibattito, inoltre, ci sarà anche il noto caso di Marco Bellavia, concorrente del GF Vip che a causa di atti di bullismo subìto è stato costretto ad abbandonare il gioco. Sui profili social del programma, infatti, si legge: “Si affronterà il caso Bellavia, con l’espulsione di Ciacci e Lamborghini. Il reality riesce a rappresentare il male sociale dell’indifferenza?” Verranno commentati anche altri reality e talent show come Ballando con le stelle, prossimo alla partenza e Tale e Quale Show.