Paolo Conticini rivela: “Una scatola al giorno mi fa superare un dolore”

L’attore parla della conduzione del nuovo show su Rai2: “Mi aiuta a superare un dolore”

Partirà oggi, martedì 11 ottobre 2022, il nuovo programma in onda nel preserale di Rai2, Una scatola al giorno, condotto da Paolo Conticini con la partecipazione di Francesca Manzini e Marco Marzocca. E proprio il padrone di casa si è raccontato in un’intervista pubblicata la settimana scorsa su DiPiùTV, nella quale ha spiegato che questa trasmissione lo aiuta a superare un grande dolore:

L’allegria di questo programma mi aiuta ad accettare la morte del mio cagnolino, mi ha appena lasciato e per me era come un figlio

ha raccontato. “Si chiamava Iago, era una chihuahua, per me e mia moglie Giada era veramente come un figlio” ha dichiarato, non nascondendo di non riuscire in alcun modo a superare il dolore per la sua perdita: “Anche solo parlarne è difficilissimo” ha ammesso.

Paolo Conticini e la perdita del suo cagnolino Iago: “Era la luce nella nostra famiglia”

“Iago era la luce in casa e adesso non c’è un solo angolo che non ci parli di lui, che non ci faccia sentire la sua mancanza” ha dichiarato. Oltre al dolore per la morte di Iago, l’attore nell’intervista ha parlato ovviamente del suo programma Una scatola al giorno: “Si chiama così perchè tutto ruota attorno ad una grossa scatola al centro delllo studio, scatola che in ciascuna puntata contiene qualcosa di misterioso” ha spiegato. E proprio per lanciare la trasmissione, sabato sera Paolo è stato ospite a Ballando con le stelle, dove Milly Carlucci ha ricordato non solo la sua partecipazione di due anni fa allo show di ballo, ma anche la sua vittoria della scorsa stagione a Il cantante mascherato, dove ha cantato nei panni della Volpe.

Ecco qual è il compito di Marco Marzocca e Francesca Manzini a Una scatola al giorno

Parlando del quiz di Rai2, Paolo Conticini ha poi spiegato il ruolo dei suoi due compagni di viaggio, che abbiamo menzionato all’inizio del secondo paragrafo: “Avrebbero il compito di svelare gli indizi per arrivare alla soluzione, ma in realtà fanno di tutto per far sbagliare sia me che l’ospite” ha detto. L’appuntamento è fissato per le 19.50 di oggi: la trasmissione andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fino al telegiornale delle 20.30.