Paolo Conticini non nasconde il suo grande dolore: “Sento la sua mancanza”

Una scatola al giorno, il conduttore rivela: “Nello studio sento la mancanza del mio Iago”

Ha debuttato nei giorni scorsi Una scatola al giorno, il nuovo programma del preserale di Rai2, in onda all’ora di cena, con la conduzione di Paolo Conticini, che sul penultimo numero di DiPiùTV ha parlato non solo della trasmissione ma anche di un dolore del suo privato, ossia la perdita improvvisa del cagnolino Iago, al quale voleva bene come se fosse un figlio. “Nello studio televisivo sento la sua mancanza perchè lui veniva con me ovunque, sui set dei film, in teatro e in tv” ha dichiarato, raccontando: “Ha vissuto con me e mia moglie Giada per nove anni, ci è stato regalato quando ci siamo sposati”.

“Iago mi aspettava sempre dietro le quinte”, la rivelazione del conduttore di Una scatola al giorno

Sempre parlando del suo cihuahua, Paolo Conticini nell’intervista rilasciata al settimanale citato nel paragrafo precedente ha rivelato:

Mi aspettava dietro le quinte e quando rientravo in camerino lo trovavo lì a festeggiarmi. Ora non è più così e mi dispiace moltissimo, ma non voglio pensarci troppo…

“Sono certo che l’allegria e la spensieratezza della trasmissione mi aiuteranno a superare questo momento” ha aggiunto subito dopo. “Per me questo è un periodo molto bello dal punto di vista professionale, ma è stato rovinato dalla brutta notizia della morte di Iago” ha poi asserito.

Paolo Conticini e la conduzione di Una scatola al giorno: “Non lascerò la recitazione”

Parlando invece del suo lavoro, l’attore nell’intervista ha chiarito che il suo ruolo di conduttore non lo porterà a rinunciare al suo primo ‘amore’, cioè la recitazione, annunciando che presto tornerà a recitare sia in teatro che in una fiction, non nascondendo di essere comunque molto contento di dedicarsi anche alla conduzione, ruolo per il quale si ispira al grande Raimondo Vianello: “L’idea di fare entrambe le cose, cioè condurre e recitare, mi piace. Quello che faccio è un lavoro senza certezze e sono sempre felice quando mi arriva una proposta importante” ha ammesso.