Paolo Conticini, difficilissima la sua fascia oraria: “Si scontra con i TG”

Una scatola al giorno, il conduttore convince una telespettatrice: “Mi ha molto sorpresa”

Paolo Conticini è tornato in Tv alla guida di un nuovo game show in onda da lunedì al venerdì alle 19.50 circa su Rai Due. Gli ascolti raggiunti dal popolare attore non sono stati al momento altissimi, anche se il tempo per recuperare e fidelizzare il pubblico c’è sicuramente. Intanto sull’ultimo numero del settimanale Nuovo una lettrice ha voluto scrivere un’email a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica sulla Tv, di apprezzare molto l’attore Conticini:

“Mi ha molto sorpreso Paolo Conticini per il suo nuovo programma Una scatola al giorno su Rai Due…E’ spontaneo e ha fascino da vendere…”

Motivo per cui si è chiesta se questa potrebbe essere la prima di una lunga carriera da conduttore: “Chissà che non lo attenda una grande carriera da conduttore…”

Paolo Conticini conduttore del game show, il giornalista non ha dubbi: “Non sarà facile conquistare il pubblico”

Il giornalista Maurizio Costanzo, dopo aver letto attentamente l’email della lettrice di Nuovo, ha subito dichiarato di credere che purtroppo per il popolare attore, che ha recentemente confessato di essere assai triste per la perdita improvvisa del cagnolino Iago, sarà molto complicato conquistare pubblico con il suo nuovo game show Una scatola al giorno, anche perchè a quell’ora sono in onda i due TG più importanti:

“Il programma è sicuramente carino, però non sarò semplice conquistare il pubblico in una fascia oraria, dalle 19.50 alle 20.30, in cui vanno in onda i tg…”

Maurizio Costanzo sul popolare attore confessa: “E’ molto bravo”

Il giornalista ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo asserendo che Paolo Conticini è sicuramente un bravo attore, ma ha già fatto capire di poter dire la sua pure come conduttore televisivo: “E’ un bravo attore e mi pare che se la cavi anche come conduttore Tv…” Dopo questa suo attestato di stima ha colto l’occasione per fargli un grosso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza televisiva, e non solo: “Auguro a Paolo Conticini di afre strada…”