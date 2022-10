Paolo Fox, oroscopo fine settimana: stelle sabato e domenica, I Fatti Vostri

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Ottobre 21, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dell’astrologo a I Fatti Vostri: quante stelle per il week-end?

Paolo Fox torna nel solito appuntamento a I Fatti Vostri, con l’oroscopo del fine settimana. L’esperto di astri, intervenuto nel programma guidato da Salvo Sottile e Anna Falchi, ha rivelato l’andamento dei segni dello zodiaco per quanto riguarda questo week-end. Come al solito, Fox ha iniziato analizzando i segni meno fortunati per questi ultimi giorni:

ARIETE: due stelle per voi, la settimana si chiude in maniera agitata. Occhio ai possibili scontri domenica. Dalla prossima settimana andrà tutto meglio.

PESCI: due stelle, inizia un periodo molto importante. Fate attenzione a non mostrarvi troppo vittime del destino. Voi dovete dirigerlo verso un buon 2023.

CANCRO: per voi tre stelle. Ci sono persone che non comprendono la vostra intraprendenza.

ACQUARIO: tre stelle, voi pensate che il confronto sia molto importante in amore. Fate cose ed esperienze diverse.

L’Oroscopo di Paolo Fox: le stelle per i segni di mezzo

L’astrologo Paolo Fox, che ha presentato le previsioni dello zodiaco per certi versi ribaltate rispetto a quelle della passata settimana, ha rivelato i segni collocati nella parte centrale per quanto riguarda questo fine settimana:

CAPRICORNO: quattro stelle per voi. Dovete cercare di mediare invece di rimanere spigolosi. Il prossimo anno darà ragione alle vostre scelte di amore.

TORO: quattro stelle, mette in regola i conti. Per voi sarà un cielo generoso in questo fine settimana.

GEMELLI: quattro stelle per voi, avete la possibilità di rileggere i vostri pensieri del passato. Può nascere un confronto utile.

SAGITTARIO: quattro stelle, siete in buone condizioni e potete amare con semplicità.

L’andamento del fine settimana: i segni più fortunati

Infine Paolo Fox a I Fatti Vostri ha rivelato quali sono i segni che hanno raccolto il maggior numero di stelle per quanto concerne questo week-end:

SCORPIONE: cinque stelle, le soddisfazioni che vi piacciono di più derivano dalle persone che vi vogliono bene.

VERGINE: anche per voi cinque stelle, fine settimana che vi traghetterà verso un inizio di settimana importante.

BILANCIA: cinque stelle, non perdete di vista l’amore entro domenica.

LEONE: cinque stelle, avete un Giove importante. Se c’è un contenzioso di amore aperto parlatene entro domenica.