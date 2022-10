Pechino Express 2023, anticipazioni bomba: svelato tutto il cast e il percorso

Anticipazioni prossima edizione del reality di Costantino Della Gherardesca: cast ufficiale

In questi minuti a sorpresa dai profili social ufficiali del reality di Sky sono stati svelti tutti i concorrenti di Pechino Express 2023. Si tratta di nove coppie di viaggiatori che si cimenteranno in un entusiasmante viaggio pieno di ardue prove per aggiudicarsi la vittoria nelle varie tappe. Vediamo subito, tra sorprese e conferme, chi ci sarà nel cast. I viaggiatori saranno le influencer Giorgia Soleri e Federippi, Alessandra Demichelis e Lara Picardi, avvocata e psicologa. E poi ancora ci saranno la coppia padre e figlia Dario Vergassola con Caterina; Carolina Stramare e Barbara Prezja la prima ex Miss Italia e la seconda nota modella. Altra coppia che regalerà sorprese è quella formata dai neo sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la prima è una campionessa di nuoto che non ha bisogno di presentazioni ed il secondo è il suo allenatore.

Pechino Express 2023, cast bomba per la nuova edizione: arrivano la Petolicchio e Martina Colombari

L’elenco delle coppie in gara nella prossima edizione del reality condotto da Costantino Della Gherardesca continua con l’ex calciatore Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero rispettivamente ex professoressa ed ex allievo de Il Collegio. La prima tra l’altro in questi giorni è al centro delle notizie per il suo sfogo dopo la mancata riconferma nel reality di Rai2. Nel cast ufficiale della nuova edizione poi ci saranno anche tre concorrenti già rivelati nei giorni scorsi: Joe Bastianich e Andrea Belfiore e la coppia madre e figlio formata da Martina Colombari e Achille Costacurta. Tutti i concorrenti del nuovo cast sono visibili nella foto in apertura.

Spoiler reality di Sky, quando va in onda? Tutto sul percorso e data di inizio

È stato rivelato anche il percorso che le 9 coppie di viaggiatori di Pechino Express 2023 dovranno affrontare che si svilupperà si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia. Nulla si sa, invece, sulla data d’inizio ma quasi sicuramente, come l’anno scorso, verrà trasmessa su Sky nella primavera del 2023. Insomma i viaggiatori sono già partiti e tra prove e conoscenze delle splendide culture visitate si scoprirà chi vincerà questa nuova edizione, la volta scorsa vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale.