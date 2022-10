Pierluigi Diaco, il suo programma è a rischio? La richiesta della Rai

Bella Ma’ verrà ridimensionato? Spunta l’indiscrezione sul programma di Rai2

Doccia Fredda per Pierluigi Diaco che è approdato, nella stagione televisiva 2022/23, nel primo pomeriggio di Rai2 con il suo nuovo programma, prendendo il posto lasciato vacante da Bianca Guaccero con Detto Fatto. Nelle ultime settimane la trasmissione del daytime della seconda rete ha fatto molto discutere per via degli alti costi e degli ascolti poco brillanti. A lanciare una nuova indiscrezione sul talent show, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17.25, è stato il noto giornalista Alberto Dandolo sulle pagine dell’ultimo numero della rivista Oggi. Nella sua rubrica “Non tutti sanno che” ha parlato infatti di “lavori di ristrutturazione” per il conduttore, che è anche ideatore della trasmissione di Rai2. A quanto pare infatti il format non ha raggiunto i risultati sperati e non è decollato negli ascolti, in base quanto sottolineato dal giornalista.



“Pierluigi Diaco invitato a rimettere mano alla struttura e ai contenuti del format”, la rivelazione di Alberto Dandolo

A quanto par il futuro di Bella Ma’, in cui c’è stato un piccolo incidente in diretta con Carmen Russo di recente, la nuova trasmissione di Rai2 partita lo scorso 2 settembre, sarebbe piuttosto incerto. Sulle pagine del settimanale su citato si legge infatti che la Rai avrebbe fatto una richiesta al conduttore e al suo gruppo di lavoro ossia di “rimettere mano alla struttura e ai contenuti del format”. I costi infatti sarebbero troppo elevati per la rete pubblica. Alberto Dandolo ha poi sottolineato che “la Rai ha deciso così di correre ai ripari” con questa misura. A quanto pare perciò potrebbero esserci presto dei cambiamenti importanti nel primo pomeriggio di Rai2 e per il conduttore romano. Il talent show di Rai2 riuscirà a trovare la quadra?

Programma Bella Ma’ verrà ridotto di orario? L’ipotesi lanciata da Alberto Dandolo

A quanto pare oltre a ridurre i costi della trasmissione, Pierluigi Diaco potrebbe vedere il suo prodotto ridimensionato. “Non si esclude che possa anche essere ridotta la durata del programma”, si legge sulla rivista su citata. La previsione di Alberto Dandolo si concretizzerà veramente? Al tempo le risposte.