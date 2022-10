Pio e Amedeo, cose mai viste a Emigratis: “Vi vogliamo avvisare da ora”

La coppia di comici si prepara al ritorno e rilascia le prime anticipazioni: grandi sorprese a Emigratis

Anche ieri sera Pio e Amedeo sono riusciti a regalare un paio d’ore, e qualcosa di più, di grande spensieratezza al pubblico da casa. Gli uragani foggiani hanno fatto nuovamente capolinea sul piccolo schermo con la seconda puntata di Emigratis. E gli ascolti, seppur in leggero calo rispetto all’esordio, hanno comunque premiato le gag sparse per il mondo dei due artisti lanciati da Le Iene. Intervenuti su Instagram Pio e Amedeo hanno voluto ringraziare tutti gli spettatori che hanno deciso di seguire su Canale Cinque il programma, lanciando anche qualche anticipazione sulla puntata della prossima settimana:

Grazie ancora per ieri. Per chi vuole recuperare la puntata in bio trovate il link di Mediaset Infinity…nel frattempo vi avvisiamo già che nella puntata di mercoledì prossimo si vola negli Stati Uniti ad accrescere la reputazione

Pio e Amedeo, gli ascolti calano ma c’è una grossa motivazione dietro

Collocare Emigratis al mercoledì sera è stata una decisione rischiosa e questo Mediaset lo aveva certamente messo in preventivo. Ieri sera il programma comico ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.163.000 spettatori e il 14.7% di share (nella prima puntata erano stati 2.547.000). Persa dunque la sfida, come la settimana passata, con la replica del Commissario Montalbano (andato sopra i 3 milioni) su Rai1, ma soprattutto, i due foggiani si sono ritrovati davanti un ostacolo ancora più ostico: la partita di Champions League della Juventus. I bianconeri hanno infatti giocato contro il Maccabi Haifa, gara visibile sui canali di Sky Sport, che ha ovviamente attirato una vasta fetta di pubblico, sottraendoli alla puntata di Emigratis. Le sere del martedì e del mercoledì, fino al prossimo novembre, saranno praticamente sempre occupate dalle varie partite europee, visto che poi la pausa per i Mondiali bloccherà il calcio per oltre un mese.

Le anticipazioni della prossima puntata

Dopo aver messo a ferro e fuoco Parigi e Londra, facendo perdere la pazienza a vittime illustri, Pio e Amedeo si apprestano a cambiare continente con Emigratis. La coppia di foggiani si sposterà verso gli Stati Uniti, dove andranno alla ricerca di nuovi polli da spennare, come il tennista Matteo Berrettini e tanti altri.