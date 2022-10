Pomeriggio 5: Barbara d’Urso gelata da una frase di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet spezza una lancia in favore dei concorrenti del GF Vip: cala il gelo in studio

Barbara d’Urso, proprio sul finire della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, ha parlato del Grande Fratello Vip, soffermandosi ancora una volta sul ‘caso Marco Bellavia’. In questa occasione ha rimandato in onda una clip in cui ha mostrato i brutti atteggiamenti tenuti da diversi inquilini vip nei confronti di quest’ultimo. Una volta finito l’RWM la conduttrice ha chiesto agli ospiti in studio di esprimere una propria opinione. E la soubrette De Grenet ha cercato di spezzare una lancia in favore dei concorrenti:

“Io credo che i ragazzi non sapendo la realtà dei fatti è anche normale che in una discussione rispondano in maniera più antipatica e più aggressiva pensando di avere a che fare con una persona come me…”

A quel punto è calato il gelo in studio.

Barbara d’Urso riprende la sua ospite oggi in studio: “Stai quasi giustificando”

Successivamente ha preso la parola la conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha fatto notare a Samantha De Grenet che dicendo una cosa simile sui concorrenti del Grande Fratello Vip è come se in qualche modo li stesse giustificando: “Sembra che stai quasi giustificando in qualche modo quello che hanno fatto…” L’ospite è però rimasta ferma sulle sue posizioni, cercando di spiegare il suo punto di vista: “Non sto giustificando, sto solo dicendo che in una discussione è facile trascendere…” E’ quindi intervenuta nuovamente la presentatrice del rotocalco pomeridiano, che ieri è scoppiata a piangere improvvisamente, condannando con fermezza il fatto che gli inquilini vip si siano comportati molto male con Marco Bellavia: “Ci tengo a dire che quello che hanno fatto non va bene…”

Sara Manfuso nel mirino del giornalista: “Anche lei non ha fatto nulla”

Ha poi preso la parola Roberto Poletti, che dopo aver difeso Marco Bellavia ha tirato un po’ le orecchie alla concorrente che ieri sera ha deciso di abbandonare il reality show un po’ a sorpresa. Difatti nonostante quest’ultima abbia detto più volte di aver cercato di ascoltare Marco, il giornalista non ha fatto mistero di credere abbia invece fatto ben poco per aiutarlo:

“Una persona che chiede aiuto va ascoltata…Sara che stimo molto se ne è andata, però anche lei era lì e non è intervenuta quanto doveva…Adesso è facile ritirarsi…Bisogna fare mea culpa…”

Stasera sarà in studio per essere intervistata da Alfonso Signorini?