Pomeriggio 5, Barbara d’Urso in lacrime: “Non riesco ad andare avanti”

Bambino abbandonato, la conduttrice travolta dall’emozione: “Ma come si può fare questo?”

E’ tutto il giorno che non si fa altro che parlare di un bambino abbandonato in un sacchetto di plastica in una città in provincia di Trapani in Sicilia. Oggi Barbara d’Urso si è collegata con i soccorritori del bambino, i quali hanno dichiarato in diretta di essersi accorti della sua presenza per via dei suoi pianti: “Abbiamo sentito piangere, all’inizio pensavamo ad un animale…” Successivamente la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha mandato in onda una clip in cui è stato mostrato il bimbo abbandonato adesso ricoverato all’ospedale. Una volta finita la clip la d’Urso non è riuscita a trattenere le lacrime: “Ma come si fa?”

Barbara d’Urso in estrema difficoltà: la richiesta alla sua inviata

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, dopo aver cercato di asciugarsi le lacrime, non ha nascosto di essere in difficoltà a portare avanti la diretta, tanto da chiedere la cortesia alla sua inviata sul posto di continuare intervistando i soccorritori del bambino abbandonato in un sacchetto di plastica: “Scusate un attimo…Vai avanti tu Giuliana? Scusami mi fai parlare con i soccorritori?” E ovviamente quest’ultima è andata avanti con il racconto, intervistando i soccorritori, i quali a loro volta si sono tanto commossi. Proprio uno di loro, visibilmente provato per tutta questa faccenda, ha rivelato alla presentatrice, che ieri si è molto infastidita in diretta per il modo in cui Ciacci e gli altri concorrenti hanno trattato Marco Bellavia nella Casa di Cinecittà, di non essere neppure riuscito a dormire la scorsa notte perchè il pensiero era sempre rivolto alla piccola creatura abbandonata:

“Pensavo sempre al bambino che era a terra…Non ho parole…Non voglio giudicare nessuno….Queste cose non si devono fare…”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice ne è sicura: “Non esistono le coincidenze”

Ha poi preso nuovamente la parola Barbara d’Urso, che ha cercato di tirare su il morale al soccorritore ancora provato per questa faccenda. In questa occasione ha rivelato di credere che sia stato il cielo ad aver voluto che passasse in quel momento per soccorrere il bambino:

“Non è stato un caso…Sono convinta che non esistono le coincidenze…Nulla accade per caso…Quel bambino doveva vivere…”

Una volta finito questo momento la conduttrice non ha nascosto di essere stata travolta dalle emozioni: “E’ stata una pagina veramente emozionate devo dire…Facciamo cronaca di tutti i tipi…”