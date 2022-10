Raffaello Tonon smaschera Ginevra Lamborghini: “Paura di non poter fare Tv”

Mattino Cinque, l’opinionista non ha il minimo dubbio sulla concorrente squalificata: “Ha paura di sparire dalla Tv”

Ieri sera è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip davvero al cardiopalma. In questa occasione è stata espulsa pure Ginevra Lamborghini per via di una sua uscita infelice nei confronti di Marco Bellavia: “Merita di essere bullizzato…”. Su questa faccenda ha espresso la sua opinione stamattina Raffaello Tonon, che a Federica Panicucci non ha nascosto il fatto di non credere al suo pentimento:

“Ha pianto con poche lacrime…Il problema è che ha paura del giudizio esterno perchè teme di non poter continuare a fare Televisione…Questa è le verità…”

Ginevra Lamborghini nel mirino dell’opinionista di Mattino 5: “Ha detto un’eresia”

Successivamente Raffaello Tonon ha anche rivelato di non aver per nulla apprezzato le accuse mosse dalla ex concorrente squalificata del Grande Fratello Vip nei confronti di Marco Bellavia:

“Che un buffetto, un pizzicottino dato bonariamente da Marco sia paragonabile ad un’invasione di spazio quando abbiamo le ragazzine violentate dai mostri io lo trovo incredibile…”

L’opinionista del programma mattutino condotto da Federica Panicucci, che sempre stamattina ha ripreso Patrizia Groppelli, ha poi tenuto a precisare di non avere la minima intenzione di mettere alla gogna nessuno, ma al tempo stesso pensa sia giusto sottolineare anche questa cosa.

Raffaello Tonon criticato dall’opinionista: “Non posso sentire certe cose”

Ha poi preso la parola Patrizia Groppelli, che non ha nascosto tutto il suo stupore nell’aver sentito il suo collega opinionista fare determinate affermazioni nei confronti di Ginevra Lamborghini:

“Non esagerare…Non posso sentire da una persona sensibile quale sei tu che non c’erano le lacrime…Dai…Ieri sera era provata dopo aver capito la stupidata fatta…”

La Groppelli ha inoltre rivelato di non aver mai sopportato granché la giovane sorella di Elettra Lamborghini, aggiungendo di credere non abbia fatto un bel percorso nella versione vip del padre di tutti i reality show condotto da Alfonso Signorini: “A me non è mai piaciuta Ginevra..Non ha fatto un buon percorso…” E’ intervenuta poi la Panicucci, che ha lanciato la clip del momento in cui Ginevra ha fatto il suo ingresso nello studio del GF Vip dopo la sua espulsione.