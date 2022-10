Boom Reazione a catena: “66%!”, annuncio di Marco Liorni sulle campionesse

“Ecco perchè le chiamiamo 66%”, la rivelazione del conduttore sulle Tre e un Quarto

Ha iniziato la puntata di Reazione a catena di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, con una curiosa rivelazione Marco Liorni che, tra gli applausi del pubblico presente nelo studio TV2 della sede Rai di Napoli, ha presentato Elisa, Carolina e Letizia, campionesse in carica da oltre tre settimane, rivelando ai telespettatori: “Le chiamiamo miss 66% perchè la percentuale di risposte esatte date all’ultimo gioco è altissima, circa 66%, appunto”.

Quasi 2 volte su 3 hanno vinto!

ha aggiunto subito dopo, sempre tra gli applausi degli spettator

Reazione a catena, niente vittoria stasera: le Tre e un Quarto non ce l’hanno fatta

Tuttavia, nonostante l’alta percentuale di risposte esatte al gioco dell’ultima catena, oggi le campionesse del gioco che rinfresca la mente non sono riuscite a capire la parola che avrebbe fruttato loro poco più di 3.000€. Partendo dal primo elemento, che era ‘ATTACCO’, con ‘AR______O’ come base della parola, dopo aver ragionato per alcuni secondi hanno scelto di acquistare il terzo elemento, che si è rivelato essere ‘BUFFET’. La cifra in palio è quindi scesa da circa 4.600€ a 2.329€ ma, come appena detto, non se la sono aggiudicata avendo dato una risposta errata, ossia ‘ARCHETTO’, mentre la parola che le avrebbe fatte vincere era ‘ARREMBAGGIO’. Ieri sera, invece, ricordiamo che hanno vinto ma la cifra rimasta allo step finale dell’ultimo gioco si è ridotta a poche centinaia di euro a causa dei troppi errori commessi nel percorso di scelta degli elementi.

Reazione a catena: intesa vincente ad alta tensione tra le Tre e un Quarto e le Romanelle

A tentare di scippare il titolo di campionesse a Letizia, Elisa e Carolina all’intesa vincente sono state altre tre ragazze, quindi sfida tutta la femminile questa sera, ossia le Romanelle, che però non sono state assistite dalla fortuna. Marco Liorni si è complimentato comunque anche con loro per la bravura dimostrata nei giochi precedenti.