Reazione a catena, che tonfo: un’altra vittoria amara per le Tre e un Quarto

Male l’ultima catena per le campionesse in carica, che però hanno vinto

Sono riuscite a mantenere poco meno di 300€ le Tre e un Quarto al gioco finale nella puntata di stasera di Reazione a catena, a causa dei tanti errori commessi nella scelta degli elementi e per via dell’acquisto del terzo indizio: tuttavia, partendo da ‘MERITO’ e ‘STORIA’, con ‘RE______E’ come base della parola, hanno dato la risposta corretta, ossia ‘RELAZIONE’, aggiungendo quindi ulteriore denaro (come già detto non tantissimo) all’altissima cifra già vinta con i precedenti trionfi: montepremi di stasera, 295€, come indica la grafica della foto in alto.

I complimenti di Marco Liorni alle campionesse in carica: “Raggiunte le 21 puntate”

All’inizio della trasmissione, prima di dare il via ufficiale alla gara, il conduttore di Reazione a catena si è complimentato con Elisa, Carolina e Letizia, campionesse praticamente da tre settimane: quella di oggi è stata infatti la loro ventunesima puntata. Tuttavia all’intesa vincente oggi hanno vinto con ‘sole’ 12 parole, risulato non altissimo rispetto ad alcuni record ottenuti negli appuntamenti precedenti, non a caso sono tra le concorrenti più brave di sempre e dotate di grande resistenza, come il conduttore ha detto all’inizio del programma qualche sera fa.

Reazione a catena: nella puntata di oggi sfida tra le Tre e un Quarto e le Single Bell

A tentare di strappare il titolo di campionesse alle Tre e un Quarto nella puntata di oggi del gioco che rinfresca la mente sono state le Single Bell, tre ragazze le quali hanno spiegato a Marco Liorni: “Abbiamo dato questo nome alla nostra squadra perchè siamo tutte e tre single e amiamo il Natale”. Sentendo rumoreggiare tra i ragazzi presenti nel pubblico, Liorni ha detto scherzosamente: “Fermi! State zitti”, facendo scoppiare a ridere sia le concorrenti che gli altri spettatori. Come già scritto, però, all’intesa vincente sono state le veterane ad avere la meglio, quindi l’avventura delle Single Bell a Reazione a catena è già finita.