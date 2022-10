Reazione a catena, solo 31€! Disastro senza precedenti per le campionesse

Crollo per le Cri Cri nel gioco che rinfresca la mente: arrivate alla fine con soli 31€

Non poteva finire peggio la puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, martedì 11 ottobre 2022, per le nuove campionesse, le Cri Cri, in carica da ieri, che al gioco finale non solo non hanno vinto, ma non hanno avuto neppure la soddisfazione di mantenere un montepremi alto dato che hanno portato allo step conclusivo solamente 31€. Proprio così: i 62€ con i quali sono arrivate all’ultima parola, hanno scelto di dimezzarli appunto a 31€ per comprare il terzo elemento, ma non è bastato neanche il terzo elemento per capire la risposta che avrebbe dato loro almeno la gioia della vittoria, ossia ‘SCUSA’.

Marco Liorni consola le concorrenti di Reazione a catena dopo il tonfo: “Ci riproverete”

Come indica la grafica della foto visibile in alto, il primo e il terzo elemento all’ultima catena questa sera erano, rispettivamente, ‘STORIA’ e ‘PERMESSO’, e con ‘SC___A’ come base della parola, le Cri Cri hanno tentato il tutto per tutto dando ‘SCRITTA’ come risposta, anziché la parola corretta, rivelata alla fine del paragrafo precedente. “La scusa è una storia, si fa una storia per trovare una scusa, e si dice scusa quando si chiede permesso” ha quindi spiegato loro Marco Liorni dopo aver annunciato la sconfitta, ricordando a tutte e tre subito dopo che domani sera potranno ritentare la fortuna se riusciranno a difendere il loro titolo di campionesse giocando contro i nuovi sfidanti, come hanno fatto ieri spodestando le Centoundici.

All’intesa vincente scontro tra le Cri Cri e le Valigie Pronte questa sera

Le sfidanti a Reazione a catena nella puntata di oggi sono state altre tre donne, ossia le Valigie Pronte, una mamma con le sue due figlie femmine, che ha rivelato di avere anche un figlio maschio ed ha spiegato di aver scelto questo nome per la loro squadra dato che tutte e tre amano viaggiare. Ad avere la meglio, però, sono state le campionesse in carica, motivo per le quali per loro la partecipazione al gioco che rinfresca la mente è finita subito.