Abbandono a Reazione a catena, Marco Liorni: “Andate via le campionesse”

“Le Tre e un Quarto hanno dovuto abbandonare il programma”, l’annuncio del conduttore

Puntata particolare quella di Reazione a catena andata in onda oggi, giovedì 6 ottobre 2022, poiché si è aperta con l’inaspettata assenza delle campionesse, le Tre e un Quarto, uscite clamorosamente dal programma dopo quasi quattro settimane di partecipazione e un record di vittorie. “Mandiamo un saluto alle nostre campionesse, purtroppo hanno dovuto lasciare la trasmissione per inderogabili impegni di studio” ha annunciato, visibilmente dispiaciuto, Marco Liorni, che ha poi aggiunto: “Non avevano più la possibilità di rimanere qui”. Gli spettatori presenti nello studio TV2 della sede Rai di Napoli hanno quindi fatto un applauso a Letizia, Elisa e Carolina, ma il conduttore ha precisato che il loro abbandono dovrebbe è momentaneo.

Marco Liorni annuncia: “Le Tre e un Quarto torneranno, ci sarà una sorpresa”

“Posso dirvi però che le campionesse torneranno qui molto presto, le rivedremo, ci sarà una sorpresa della quale poi vi parlerò” ha aggiunto subito dopo il conduttore di Reazione a catena, dicendosi ancora dispiaciuto per l’abbandono delle concorrenti che vivono a Varese, sulle quali ha speso bellissime parole ricordando quanto sono state forti. Due squadre nuove, quindi, stasera: i Top Secret, che da sorteggio hanno occupato la postazione blu come se fossero la squadra campione, e le Centoundici, che hanno occupato invece la postazione della squadra sfidante.

Le campionesse torneranno a Reazione a catena per un torneo di fine edizione?

Chissà cosa avrà voluto dire Marco Liorni annunciando che le Tre e un Quarto torneranno a giocare: probabilmente ci saranno delle puntate speciali alla fine di questa edizione, quindi fra qualche settimana (ricordiamo che la trasmissione finirà il 30 ottobre e dall’indomani tornerà in onda Flavio Insinna con L’Eredità), nelle quali si sfideranno i campioni più bravi della stagione, o semplicemente rientreranno in gara normalmente dato che, non essendo mai state sconfitte, hanno il diritto di proseguire la loro esperienza nel programma. Scopriremo comunque presto quando e come torneranno le concorrenti, sulle quali nella puntata precedente il conduttore ha fatto un altro annuncio inaspettato.