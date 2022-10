Reazione a catena, gaffe imbarazzante. Marco Liorni: “Non c’entrava niente”

Gaffe delle Salse Miste all’intesa vincente: “Al Bano romano?”, il conduttore li corregge

Sono riusciti a difendere, anche se non senza fatica, il loro titolo di campioni di Reazione a catena le Salse Miste nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, giocando una sofferta intesa vincente che ha visto sia loro che gli avversari totalizzare solo una manciata di punti, avendo sbagliato sia gli uni che gli altri più volte. Tuttavia, proprio in uno dei momenti più delicati del gioco, ossia quando hanno scelto di tentare il raddoppio, le Salse Miste sono incappate in una gaffe: formulando la domanda la cui risposta era “Al Bano e Romina”, una di loro ha usato l’aggettivo “romano” senza senso. Sono comunque riusciti a salvare la domanda, citando i cognomi dei due artisti, dunque il concorrente incaricato di dare la risposta non ha sbagliato, ma Marco Liorni, perplesso per quel “romano” detto dopo “cantante”, ha commentato: “Romano non c’entrava niente, però la domanda è stata data per buona”.

Reazione a catena, andati malissimo i campioni: per loro all’ultima catena solo poche centinaia di euro

Alla fine, con 7 punti, i ragazzi delle Salse Miste sono comunque riusciti a difendere il loro titolo di campioni contro gli avversari, i quali di punti ne hanno totalizzati solo 5. Pur avendo raggiunto il vantaggio già con il 6° punto, i campioni hanno accumulato il 7° punto con una risposta data proprio sul gong, non a caso Marco Liorni ha detto loro: “Avete scelto di correre il rischio”. E in effetti è stato un rischio poiché, se la risposta fosse stata errata, sarebbero scesi a 5 punti e avrebbero dovuto affrontare lo spareggio contro gli sfidanti. Le cose, comunque, non sono andate bene dopo per loro, essendo arrivati allo step finale del gioco conclusivo con soli 241€.

Le Salse Miste stasera non ce l’hanno fatta: vittoria sfumata a Reazione a catena

Partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘MANO’ e ‘LIBERO’, con ‘DI_______E’ come base della parola, i campioni di Reazione a catena hanno dato ‘DIFENSORE’ come risposta, ma Marco Liorni ha dovuto comunicare loro, non senza dispiacere, che la parola che li avrebbe fatti vincere era invece ‘DISPONIBILE’. E’ andata meglio ieri sera quando, dopo attimi di terrore nei quali hanno temuto di aver perso, si sono aggiudicati più di 1.600€.