Reazione a catena: attimi di vero terrore per i campioni, le Salse Miste

Panico per i campioni di Reazione a catena: sfiorato di un soffio il rischio sconfitta

Hanno temuto davvero di perdere il titolo di campioni le Salse Miste, ossia Lorenzo, Serena e Gabriele nella puntata del programma condotto da Marco Liorni andata in onda oggi, martedì 18 ottobre 2022, poiché, pur avendo totalizzato un punteggio molto alto all’intesa vincente (13 punti), gli sfidanti sono stati talmente bravi che, pur sbagliando un raddoppio, li hanno praticamente raggiunti, azzeccando anche loro 13 risposte, ma la sfortuna ci ha messo il suo zampino poiché i nuovi concorrenti hanno pronunciato dopo lo scadere del tempo massimo l’ultima parola dell’ultima domanda, motivo per il quale la risposta, pur essendo esatta, è stata annullata. Grande paura per i campioni, quindi, ma poi il sospiro di sollievo, vedendo retrocedere gli avversari a 12 punti.

Le Salse Miste si confermano campioni di Reazione a catena e vincono oltre 1.500€

Sono state di nuovo le Salse Miste a giocare all’ultima catena quindi, campioni in carica da ieri, quando hanno battuto le Spartane, in presenza delle quali due sere fa Marco Liorni ha raccontato un curiosissimo aneddoto chiedendo se ci fosse un medico in studio…

Sono arrivati al gioco finale con una cifra bassa, 1.688€, i campioni stasera, e partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘LETTERA’ e ‘RISPOSTA’, hanno dato ‘PRESENTE’ come risposta, aggiudicandosi la somma in palio avendo azzeccato la parola, dopo aver temuto di aver sbagliato, dato che il conduttore ha detto loro “Tra le varie parole che avete pensato, c’è quella esatta, come ieri sera”.

Marco Liorni spiega: “Una regola introdotta quest’anno viene usata poco…”

All’intesa vincente Marco Liorni ha invece ricordato ai concorrenti che in questa edizione di Reazione a catena è stata introdotta la possibilità di usare un sinonimo della risposta, quando si formula la domanda, cosa che però quasi nessuno sta facendo: “Viene fatto poco, eppure quest’anno si può usare un sinonimo nel fare la domanda eh” sono state le sue parole. Nonostante ciò, però, come già detto, entrambe le squadre hanno giocato un’ottima intesa vincente.