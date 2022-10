Reazione a catena finita male: istanti di grande tensione per i Lui e Loro

Tensione altissima all’intesa vincente: gli ex campioni hanno raggiunto il pareggio in extremis

E’ stata un’intesa vincente decisamente sofferta quella della puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, giovedì 20 ottobre 2022, dato che i ragazzi della squadra campione, ossia le Salse Miste, sono riusciti a raggiungere il pareggio con gli avversari, cioè 9 punti, dando una risposta praticamente sul gong. Avendo totalizzato, quindi, lo stesso numero di risposte esatte, la sfida è proseguita con lo spareggio, ma per gli ormai ex campioni le cose non sono andate bene, dato che hanno impiegato ben 9 secondi per dare la risposta, mentre gli sfidanti, i Lui e Loro, ce l’hanno fatta invece in 5 secondi, scippando quindi loro il titolo di campioni e accedendo al gioco finale.

Lui e Loro nuovi campioni di Reazione a catena, ma senza vittoria: sfumati quasi 2.000€

Addio alle Salse Miste (ieri sera protagonisti di una clamorosa gaffe al gioco dell’intesa vincente), al posto dei quali al gioco finale stasera sono arrivati, come suddetto, i Lui e Loro, ossia Simone, Gianmarco e Francesca, nuovi campioni. Tuttavia le cose non sono andate molto bene per i nuovi arrivati, che hanno visto sfumare una vincita di quasi 2.000€, esattamene di 1.813€, poiché dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘CONTO’ e ‘CAMPANELLO’, hanno dato ‘NOMINALE’ come risposta, ma la parola che li avrebbe fatti vincere era invece ‘NOME’.

Marco Liorni prepara il torneo dei campioni: ultima settimana, la prossima, per Reazione a catena

Quelli di questi giorni sono gli ultimi campioni di Reazione a catena 2022, dato che da lunedì torneranno a giocare i concorrenti più bravi dell’edizione, i quali si sfideranno per le ultime sette puntate, da lunedì a domenica, chiudendo ufficialmente questa lunga e trionfante stagione, iniziata i primi giorni di giugno: ad annunciarlo sono state le Tre e un Quarto, recenti campionesse, che hanno rilasciato una lunga intervista pubblicata sul settimanale Chi, in vendita in tutte le edicole da mercoledì.