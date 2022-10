Reazione a catena: che disastro per gli ex campioni! Volano i Sabato Pizza

Nuovi campioni nel gioco che rinfresca la mente: si chiamano Sabato Pizza

Non ce l’hanno fatta i Lui e Loro a difendere il titolo di campioni nella puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, sabato 22 ottobre 2022, battuti dai Sabato Pizza, ossia un papà con le due figlie (Giorgio, Veronica e Serena), che al penultimo gioco hanno avuto la meglio sugli avversari battendoli per 6 a 4. Al gioco finale allo step conclusivo hanno portato 3.625€, a causa dei tanti errori commessi durante l’ultima catena e, con indizi ‘PORTO’ e ‘GUASTO’, hanno dato ‘RIPARO’come risposta, aggiundicandosi la cifra in palio tra la gioia di Marco Liorni e gli applausi degli spettatori presenti in studio, avendo indovinato. Un esordio fortunato, quindi, per i nuovi campioni, i quali purtroppo non potranno giocare per molte puntate dato che questa edizione sta per finire, ma chissà che non siano proprio loro ad aprire quella del 2023 a giugno dell’anno prossimo.

Intesa vincente sofferta per gli ex campioni in carica, i Lui e Loro

L’intesa vincente questa sera è stata veramente sofferta per gli ormai ex campioni, i Lui e Loro, i quali non solo hanno commesso svariati errori, ma sono stati anche richiamati dagli autori del programma che hanno imposto loro di formulare meglio le domande per non rischiare di avere ammonizioni.

Ricordiamo che quella di domani, domenica 23 ottobre, sarà l’ultima puntata tradizionale di questa edizione di Reazione a catena, dato che da lunedì, per l’ultima settimana di questa stazione, torneranno i campioni più bravi per scontrarsi nel torneo finale, in attesa dell’ultimo appuntamento del programma previsto per domenica 30 ottobre.

Marco Liorni annuncia: “Torneranno le squadre migliori di questa edizione”

Non rivedremo campioni delle scorse stagioni da lunedì a Reazione a catena, ma solo squadre che sono state particolarmente brave in questa edizione che, lo ricordiamo, è stata la più lunga di sempre, dato che il programma è durato cinque mesi (è iniziato i primi giorni di giugno): “Sarà una grande settimana” ha promesso Marco Liorni nel corso dell’appuntamento di oggi.