Chiude Reazione a catena: Marco Liorni, la formula cambia all’improvviso

Finisce l’edizione 2022 del gioco che rinfresca la mente: arriva il torneo dei campioni

Scopriamo dalle ex campionesse, le Tre e un Quarto, che la settimana prossima a Reazione catena si giocherà il torneo dei campioni che, come il titolo lascia intendere, vedrà scontrarsi i concorrenti più bravi. Elisa, Carolina e Letizia hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, uscito in tutte le edicole nei giorni scorsi, con la quale hanno annunciato, appunto, il loro ritorno in gara:

C’è un po’ di ansia ma siamo pronte, non vediamo l’ora di tornare a giocare

hanno ammesso, ricordando poi perchè hanno scelto di dare questo nome alla loro squadra raccontando: “C’è una quarta amica, Giulia, che non è appassionata al gioco come noi ma ci ha accompagnato. Siamo quindi noi tre e ‘un quarto’, cioè lei”.

Le ex campionesse di Reazione a catena raccontano: “Ci siamo conosciute al liceo”

Nell’intervista in questione le concorrenti del programma condotto da Marco Liorni, che recentemente sono uscite di loro spontanea volontà, senza essere eliminate, a causa di impegni di studio, hanno parlato molto della loro vita privata, raccontando di essersi conosciute quando frequentavano il Liceo Scientifico di Tradate, in provincia di Varese. Tra una domanda e l’altra hanno spiegato anche perchè sono state costretta ad interrompere la partecipazione a Reazione a catena: una di loro ha dovuto infatti seguire dei corsi obbligatori legati al suo indirizzo di studio.

Gran ritorno delle Tre e un Quarto a Reazione a catena: dal 24 al 30 ottobre il torneo dei campioni

Per tutta la settimana conclusiva dell’edizione 2022, dunque, Marco Liorni farà giocare di nuovo i campioni più bravi, esattamente da lunedì 24 a domenica 30 ottobre, tra i quali, appunto, le Tre e un Quarto, rimaste in gara per 23 puntate vincendo in totale oltre 230.000€. A tenere banco nelle ultime puntate questa settimana, invece, sono state le Salse Miste, che qualche sera fa hanno anche commesso una gaffe imbarazzante durante il gioco dell’intesa vincente.