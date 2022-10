Reazione a catena, accaduto di tutto! Spartane balzate in piedi, che caos

Salti di gioia sul finale per le campionesse, non se l’aspettavano: vittoria incredibile!

Sono rimaste letteralmente a bocca aperta le Spartane alla fine della puntata di Reazione a catena andata in onda oggi, sabato 15 ottobre 2022, quando il padrone di casa Marco Liorni ha annunciato loro di aver vinto. Quella odierna è stata la loro prima vittoria, dato che in nessuno degli appuntamenti precedenti sono riuscite ad aggiudicarsi il montepremi in palio. Incredule, le tre concorrenti provenienti da Torino, sono letteralmente balzate giù dagli sgabelli abbracciandosi e facendo i salti di gioia, e qualcuna di loro ha anche sfioraro la commozione.

Reazione a catena: vinti più di 50.000€ dalle campionesse in carica, le Spartane

Partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente ‘ULTIMO’ e ‘LETTO’, con ‘SC___O’ come base della parola, le campionesse del gioco che rinfresca la mente condotto da Marco Liorni hanno dato ‘SCORSO’ come risposta, temendo però di aver sbagliato, dato che il conduttore, prima di annunciare loro la vittoria, ha detto: “Tra le varie parole che avete pensato, c’è la risposta corretta…”. Sono seguiti attimi di panico e grande ansia per le concorrenti, fino all’annuncio dell’inaspettata vittoria. Per loro una somma altissima, 52.500€, i complimenti di Marco Liorni e applausi calorosissimi da parte degli spettatori presenti nello studio Rai di Napoli che hanno seguito la trasmissione.

Sfida tra le Spartane e i Cocchi di Zia questa sera a Reazione a catena

Per difendere il loro titolo di campionesse, Priscilla, Giorgia e Giulia all’intesa vincente hanno battuto alla grande i Cocchi di Zia, gli sfidanti della puntata di oggi. Ieri hanno sconfitto invece gli Sparpagliati, ma la trasmissione si è conclusa decisamente meno bene di oggi, dato che al gioco finale sono andate molto male e hanno visto fumare una vincita di oltre 40.000€, mentre l’altro ieri è andata anche peggio, dato che il montepremi con il quale sono arrivate al gioco conclusivo è stato più basso.