Reazione a catena, finita malissimo per le Spartane: Marco Liorni dispiaciuto

Un’altra mazzata per le nuove campionesse di Reazione a catena: mancata vittoria anche stasera

E’ finita molto male anche oggi, venerdì 14 ottobre, per le Spartane, nuove campionesse del gioco che rinfresca la mente, che all’ultima catena sono arrivate allo step conclusivo con una cifra molto più alta di quella di ieri, ossia 87.000€, somma poi dimezzata a 43.500€ per via dell’acquisto del terzo elemento che, tuttavia, non è bastato a far capire loro quella che era la risposta che le avrebbe fatte vincere. Come si vede nella grafica della foto in alto, infatti, la risposta corretta era ‘STACCO’, con primo elemento ‘MUSICA’ e terzo elemento ‘TESTA’. “Peccato, non ce l’avete fatta a vincere” ha commentato dispiaciuto Marco Liorni tra gli applausi di consolazione del pubblico presente nello studio della sede Rai di Napoli, pochi secondi prima di dare la linea all’edizione del telegiornale delle 20.00.

Sfida tra le Spartane e gli Sparpagliati questa sera nel programma condotto da Marco Liorni

A sfidare le campionesse, che ieri hanno spodestato le Cri Cri con un acceso scontro all’intesa vincente, nella puntata di oggi del gioco del preserale di Rai1 sono stati gli Sparpagliati, tre amici di vecchia data che, come ha spiegato il conduttore all’inizio della trasmissione, si conoscono dai tempi delle scuole. Tuttavia al penultimo gioco ad avere la meglio sono state, appunto, le campionesse, che hanno quindi difeso il loro titolo accedendo per la seconda sera consecutiva al gioco finale.

Spartane, disfatta al gioco finale: Marco Liorni spiega loro il nesso tra gli indizi e la parola vincente

Ovviamente il conduttore di Reazione a catena chiudendo la trasmissione ha spiegato alle concorrenti il collegamento tra la parola ‘STACCO’ e i due indizi: stacco di testa è un colpo di testa, dicitura che si usa nel calcio, mentre lo stacco musicale è il classico stacchetto. Niente da fare, dunque, ma le campionesse potranno ritentare la fortuna domani sera, in quella che sarà una delle puntate delle ultime due settimane della trasmissione, in chiusura a fine mese dopo l’edizione più lunga di sempre e molto seguita, come negli anni scorsi.