Roberta Di Padua si scaglia contro Alessandro Vicinanza: “Cafone e falso!”

La storica dama delusa dall’atteggiamento del cavaliere: “Ho investito tempo”

Non è mancato un nuovo scontro tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La storica dama ha continuato a manifestare la sua forte rabbia per essersi sentita presa in giro dal cavaliere, poichè dopo averla frequentata ha dichiarato il suo amore a Ida Platano. La dama di Cassino nella puntata di oggi è tornata ad attaccarlo: “Devi avere rispetto delle persone, ho investito tempo, mi sono fatta tanti pensieri, non mi sembravi in alcune situazioni molto preso da un’altra donna, pure quando hai detto inizio a sentirti mia, se un uomo mi dice starei tre ore a baciarti, il giorno dopo vengo qua e mi ritrovo questo teatrino”. Il protagonista del trono over dopo essersi giustificato ha precisato: “Non rinnego niente”.



La parucchiera dubbiosa sul suo ex: “Certe cose non le dici a un’altra donna”

Nell’appuntamento di Uomini e Donne di oggi, Alessandro Vicinanza ha replicato alle critiche che gli ha rivolto Roberta Di Padua per aver interrotto la loro conoscenza dopo aver dichiarato a Ida Platano di amarla: “Rinnovo le scuse che le ho fatto ieri, mi sono proiettato con lei per iniziare una cosa nuova, non mi sono mai riuscito a esporre a livello emotivo sentimentale, ho cercato spesso di non pensarla, quando vengo qua non posso fare finta che non c’è”. La storica dama ha rincarato la dose: “Lo sapevi benissimo che io sarei uscita, ti ha fatto paura, voglio vedere questo grande amore tuo adesso”. La parrucchiera non ha nascosto i suoi dubbi, dopo lo sfogo della sua ex rivale in amore: “Adesso ho bisogno di un uomo che si prenda cura, che mi dia attenzioni, che mi rispetti, se sei innamorato come mi hai detto ieri certe cose non le dici a un’altra donna“. Il cavaliere non ha perso tempo per dirle: “Il cuore me lo fai battere tu”, scatenando la furia della dama di Cassino: “Sei un buffone, un cafone e basta. Sei falso”. Tina Cipollari ha difeso la dama, visto che ha attaccato il protagonista del trono classico: “Faccio fatica a crederti, sembravi preso”. A giustificarlo è stata la conduttrice, spiegando che il diretto interessato ha cercato di dimenticarsi dell’hairstylist.

L’imprenditore napoletano mette in guardia la sua amica: “Apri gli occhi”

Alessandro Vicinanza che di recente è stato messo alle strette, ha continuato a rassicurare la parrucchiera: “Pesa le cose, quello che ho detto a te non è quello che ho detto a lei, io sui miei passsi ci rimango, sto giocando a carte scoperte”. Roberta Di Padua è tornata all’attacco: “Sei troppo facile nelle cose, devi pesare quello che dici, non dai importanza a quello che fai e che dici perchè sei leggero”. Armando Incarnato ha messo in guardia la sua amica: