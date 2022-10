Romina Carrisi choc a Oggi è un altro giorno: “Mio nonno sputava sangue”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 4, 2022 , in Personaggi Tv

Oggi è un altro giorno, rivelazione scioccante della cantante: “In guerra mio nonno sputava sangue”

Tra gli ospiti fissi del talk di Serena Bortone c’è anche la figlia di Al Bano e Romina Power. La ragazza insieme a Memo Remigi, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta ed Antonio Mezzancella è tra i cosiddetti ‘affetti stabili’. E nella puntata di oggi, martedì 4 ottobre, Romina Carrisi ha scioccato tutti rivelando un doloroso retroscena su suo nonno Carmelo Carrisi che, durante la guerra, è stato prigioniero prima in Germania e poi in Albania. In realtà la giovane ha commesso un piccolo lapsus dicendo ‘padre’ anziché ‘nonno’:

“Mio padre (nonno ndr) è stato prigioniero in Albania e mi raccontava che si mordeva la guancia con i denti così sputava sangue ed andava in infermeria dove lo facevano mangiare.”

Il riferimento, infatti, visto il periodo della seconda guerra mondiale è al nonno Carmelo e non al padre Al Bano.

Romina Carrisi ed il doloroso racconto nel talk di Serena Bortone: “Nonno credeva di morire”

Molto spesso la giovane cantante nel programma Oggi è un altro giorno parla della sua numerosa e nota famiglia. Nei giorni scorsi ha intervistato il padre Al Bano che ha svelato di essere pronto per Sanremo, mentre nei mesi scorsi nel salotto di Rai1 è intervenuta la madre Romina Power. Spesso, inoltre, ha parlato anche di nonna Iolanda e di nonno Carmelo, soffermandosi su quest’ultimo e sulla sua guerra vissuta:

“Mio nonno un giorno rubò delle scorze di patate per poterle mangiare ma fu beccato dai tedeschi e rinchiuso in una cella dove venne picchiato a sangue. Lui credeva di morire lì.”

Oggi è un altro giorno, la cantante ricorda la sorella scomparsa: “Per anni non abbiamo parlato di Ylenia”

Ed a proposito di famiglia, nei mesi scorsi sempre nel programma di Serena Bortone, Romina Carrisi aveva ricordato anche la sorella scomparsa: “Per anni Ylenia è stata una sorta di tabù, ma è giusto che se ne parli, aiuta noi e onora il suo ricordo. Ultimamente ne stiamo parlando molto di più. Per anni è stato un macigno nel cuore e anche nelle nostre menti” Nella puntata di oggi, invece, è stata ospite Irene Grandi che ha fatto una spiazzante confessione su Baudo.