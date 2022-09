Oggi è un altro giorno, Al Bano lancia lo scoop: “Torno a Sanremo!”

Al Bano pronto per il Festival di Sanremo 2023: “Ho proposto ben due brani”

Puntata ricca di ospiti quella odierna di Oggi è un altro giorno in cui l’affetto stabile Romina Carrisi ha intervistato la sua nota e numerosa famiglia in collegamento da Vienna. Ed Al Bano Carrisi durante la chiacchierata con Serena Bortone ha lanciato un clamoroso scoop, è molto probabile la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Il cantante incalzato dalla conduttrice ha infatti rivelato:

“A Sanremo ci si può andare in tanti modi non solo per cantare. Giuro che ho parlato con chi dovevo parlare dobbiamo incontrarci per vedere se accetta una delle due canzoni che ho già preparato. Se è si ci sarò, se invece è no non ci sarò.”

Oggi è un altro giorno, il cantante lancia lo scoop: parteciperà alla kermesse canora di Amadeus?

Durante la chiacchierata con Serena Bortone Al Bano, cantante dalla lunga carriera alle spalle e di recente ospite a Verissimo, si è sbilanciato sul suo futuro e, dalle sue dichiarazioni, sembra quasi certo che sarà tra i prossimi concorrenti in gara a Sanremo 2023. Ovviamente non c’è certezza e per saper il cast ufficiale occorre attendere i prossimi mesi. In collegamento con il talk di Rai1 oltre al cantante è intervenuta anche Romina Power, entrambi questa sera terranno un concerto in Austria e poi si sposeranno negli altri Paesi europei e tutti e tre alla fine hanno salutato la conduttrice esibendosi in un brano.

Romina Carrisi e la battuta di Francesco Oppini: “La tua famiglia mi consola”

La figlia di Al Bano e Romina Carrisi non è l’unica ad avere una famiglia complicata e complessa alle spalle anche un altro degli ospiti fissi di Oggi è un altro giorno sa cosa significa avere una madre ingombrante ed un importante cognome. Il figlio di Alba Parietti, infatti, nel talk di Rai1 ha ironizzato: “Venire qui è come andare in terapia, Romina ti capisco e ti sono vicino, la tua famiglia è più pazza della mia.” Subito, tra le risate generali, è intervenuta la Bortone che ha ammesso ridendo: “Noi amiamo i folli, non è bella la normalità.”