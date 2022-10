Sanremo 2023, Amadeus costretto a rinunciare a una grande artista: “Salto”

Niente Sanremo per Irene Grandi che annuncia: “Stavolta salto un giro”

Mentre Amadeus prosegue a sfogliare la rosa dei candidati in vista del Festival di Sanremo 2023, c’è qualche cantante che inizia a tirarsi fuori dalla corsa. Difficilmente il prossimo febbraio vedremo al teatro Ariston la bravissima Irene Grandi, che nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Leggo ha annunciato i tanti impegni che la vedranno protagonista nei prossimi mesi. E di conseguenza le possibilità di vederla nuovamente in gara al Festival sono ridotte al lumicino. Niente Sanremo per la Grandi, che parlando al giornale ha però spiegato ai fan che non mancheranno certo le occasioni per vederla in giro.

No, Amadeus non mi ha chiamata e devo confessare che non mi sono proposta nemmeno io. Ma c’è il tour, altri progetti, son piena di cose da fare. Mi sa che al festival quest’anno salto un giro

ha rivelato la cantante.

La cantante ricorda: “Grande botta di adrenalina”

Non partecipare al Festival di Sanremo per Irene Grandi non sarà di certo un dramma, a maggior ragione adesso che la grande artista si ritrova a fare i conti con un’agenda carica di impegni. Il mondo musicale finalmente è ripartito alla grande dopo gli anni complicati a causa della pandemia e questo per la grande artista toscana è un completo di adrenalina: “E’ stata una botta di adrenalina che aspettavamo da tempo. Io poi l’ho scaricata anche nel debutto teatrale”. Irene dunque avrà un bel da farsi in tanti campi e salterà l’impegno con il Festival, dopo essere salita sul palco dell’Ariston nel 2020 con Finalmente io.

Amadeus e il grande cast che sta mettendo in piedi

Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere quello delle grandi prime volte, anche se sembra vicino un grandissimo ritorno in gara. Tra gli artisti dati vicini alla partecipazioni ci sarebbero due dei cantanti più amati italiani, ovvero Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro, entrambi mai stati in gara all’Ariston. Se messi a segno, per Amadeus si tratterebbe di due colpi decisamente pazzeschi. Possibilità per un ritorno di Fedez, con la moglie Chiara Ferragni che è la donna scelta da Amadeus come madrina.